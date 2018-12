Doce futbolistas del Reus han cobrado las tres nóminas atrasadas

Actualizada 19/12/2018 a las 14:46

Doce de los diecinueve futbolistas que componen la plantilla del Reus Deportiu han cobrado las tres nóminas que tenían pendientes y que les habían llevado a denunciar al club y a pensar en abandonarlo.



Los doce jugadores que han visto ingresadas sus respectivas nóminas son los que se acogieron al proceso abreviado que les propuso la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), mientras que el resto tuvo que denunciar por la vía administrativa. Esta docena de futbolistas son los únicos que podían abandonar el club acogiéndose al reglamento de LaLiga, siempre que no cobrasen, pero ya no podrán marcharse después de que el Reus haya cumplido con ellos.



El resto de jugadores todavía no han podido percibir su salario y esta situación ha sido lo más comentado en el entrenamiento de este miércoles por la mañana, cuando los futbolistas han vuelto al trabajo tras dos días de fiesta. Aparte de los futbolistas que faltan por cobrar, tampoco han percibido las tres nóminas pendientes ni el cuerpo técnico, ni los trabajadores del club.

