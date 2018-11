Martín y su nuevo libro

16/11/2018 a las 21:21

Enrique Martín sorprendió en la rueda de prensa previa al partido del Nàstic-Málaga. "Cuando estaba en Osasuna hablé del ático, en el Albacete lo hice del Boeing 747 y hoy voy a recordar a un gran escritor: Umbral. Es un momento dado en un programa de televisión dijo o hablaba de su libro o se iba", relató.

"Pues yo vengo a hablar de mi libro. Mi libro comienza el día del Oviedo. Llevamos tres jornadas con mi libro", dijo Martín, que fue enumerando los puntos que lleva cada equipo desde ese momento. Osasuna, por ejemplo, lleva siete puntos. El Nàstic de Tarragona, colista empatado con el Extremadura, acumula una victoria y dos derrotas en tres partidos.

Creó el ático de Osasuna o el vuelo 747 en Albacete y ahora llega el "he venido a hablar de mi libro".

"Mi libro empieza vs Oviedo. Llevamos 3 puntos en estas 3 jornadas."

"Lo de antes no me interesa. Las mentes negativas no tienen ningún futuro."

Enrique Martín en Tarragona. pic.twitter.com/Awb2jPzP3S — Vive La Liga 1|2|3 (@ViveSegunda) 16 de noviembre de 2018

"Son las tres primeras páginas que Enrique Martín ha escrito en su libro. Lo de atrás no me interesa absolutamente para nada, las mentes negativas no tienen ningún futuro", concluyó el técnico navarro.

