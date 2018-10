La diáspora del fútbol navarro

23/10/2018 a las 06:00

EXTRANJERO

Azpilicueta (Chelsea) Jugó los 90 minutos de lateral derecho en el empate (2-2) ante el Manchester United.

Monreal (Arsenal) Sin convocar por molestias.

Javi Martínez (Bayern) Disputó los 90 minutos en el centro del campo. El Bayern ganó 1-3 ante el Wolfsburgo.

Berenguer (Torino) Lo jugó todo en el 2-2 en Bolonia.

Isma López (Omonia) Derrota 1-0 contra el Nea Salamis. Jugó los 90 minutos.

Iñaki Astiz (Legia) Vio desde el banquillo la igualada (3-3) frente al Wisla.

Borja Ekiza (Paralimni) No jugó en el 1-1 de su equipo chipriota ante el Anorthosis.

Jhon Steven (Leones) Suplente. Su equipo perdió 3-2 ante el Tolima colombiano.



PRIMERA

Merino (Real Sociedad) Se encuentra lesionado y no participó ante el Girona.

Santamaría (Huesca) Sin convocar.

Williams (Athletic) Marcó el 1-1 en Ipurúa.

Muniain (Athletic) Titular en Eibar.

San José (Athletic) Entró por Muniain en el 66.

Raúl García (Athletic) Asistió a Williams en el gol.

Remiro (Athletic) Sin convocar.

Arbilla (Eibar) Jugó los 90 minutos ante el Athletic.

Iraizoz (Girona) Sin convocar ante la Real.

Eraso (Leganés) Sin convocar ante el Valencia.



SEGUNDA

Cantero (Majadahonda) Fue suplente en el tropiezo 2-1 en Reus.

C. Martínez (Oviedo) Sin convocar ante Osasuna.

Jon Erice (Albacete) Titular en el 1-1 contra el Almería. Vio la amarilla.

Eguaras (Zaragoza) Estuvo en el banquillo ante el Tenerife (1-1).

Javi Ros (Zaragoza) Titular y gol en el 88 de penalti.

Alejandro Sanz (Numancia) Suplente en la derrota 3-0 contra Las Palmas.

