El fútbol femenino español por un convenio sin precedente en Europa

Actualizada 03/10/2018 a las 13:11

El fútbol femenino español afronta desde este jueves la negociación de su primer convenio colectivo, un documento que marcará un antes y un después en este deporte y que sería innovador dentro de la Unión Europea donde no hay precedente.



Con el convencimiento de que es necesario y con el Consejo Superior de Deportes (CSD) como escenario para empezar el diálogo, jugadoras y clubes, representadas por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y Futbolistas ON, están citados por primera vez para constituir la mesa negociadora y marcar fechas para su elaboración. Un calendario que desembocará en documento "innovador", según expertos jurídicos consultados por EFE, ante la falta de precedentes en la Unión Europea", pues en países como Inglaterra, Suecia, Grecia o Finlandia las jugadoras tienen derechos pactados con sus clubes, algo "no trasladable a la realidad del fútbol femenino español".



Si la convicción y declaración de intenciones de las partes dibuja un horizonte esperanzador, éste se ha visto empañado en los últimos días por las tiranteces entre los dos sindicatos, que no ocultan las que mantienen por el convenio del fútbol masculino. AFE, sindicato mayoritario y con arraigo en el fútbol español desde 1978, entiende que ahora no procede su negociación (el vigente expira en junio de 2020), pese a lo que LaLiga ha empezado a diseñar el nuevo con Futbolistas ON, sindicato que salió a la luz en abril ("en menos de un mes hemos sumado casi los 2000 jugadores...") y que demandó a AFE para entrar en el reparto del "fondo fin de carrera".



Pero lo que toca mañana jueves es el fútbol femenino, una modalidad en crecimiento, que, además de buenas palabras, demanda hechos y persigue una regulación con igualdad de condiciones. Tras reuniones previas y la transformación en asociación empresarial de la Asociación de Clubes Femeninos (ACFF), ésta fijó el 4 de octubre como fecha de arranque, en la que habrá que definir el calendario de negociación, entre otros puntos. Los representantes de AFE aluden al Estatuto de los Trabajadores para marcar los parámetros de un diálogo que quieren tener cerrado con acuerdo a finales de este mes y en el que hablarán de igualdad de condiciones y de respeto a derechos, explicaron a EFE.



Calendarios, jornadas, horarios, derechos de imagen, descansos, retribuciones salariales justas, temas de salud, reconocimientos médicos y coberturas ante eventuales situaciones de incapacidad son los aspectos a los que AFE dará prioridad junto a la prevención de acoso laboral, la protección de la maternidad, la custodia de menores y la conciliación familiar. Futbolistas ON llegará a la mesa después de denunciar una actuación ilícita previa de AFE, con asambleas entre las jugadoras para que elijan qué sindicato quieren que las represente y utilizarlas en su beneficio.



Al margen de esto, el colectivo aboga por un convenio participativo en cuya elaboración intervengan las jugadoras sin ningún tipo de presión. "Talante de diálogo" y "propuestas novedosas" son su punto de partida para hablar de "cosas con sentido", como fijar un mínimo salarial tras ver la situación de los clubes y conseguir que las jugadoras estén en la Seguridad Social como cualquier trabajador, algo que ahora no ocurre, señalaron a EFE fuentes del sindicato. Junto a ambos estarán los clubes. Su asociación -en la que no están Athletic, Real Sociedad ni Barcelona-, que entiende que el convenio dará seguridad jurídica para el futuro esperanzador del fútbol femenino, en palabras de su presidente, Pedro Malabia.

Etiquetas Fútbol europeo

Selección DN+