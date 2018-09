Telefónica anuncia que eliminará en octubre las promociones para ver el fútbol

Actualizada 26/09/2018 a las 12:37

Telefónica va a frenar su agresividad comercial a partir de octubre, eliminando una de las promociones lanzadas en agosto para captar clientes que contratasen el fútbol, tras considerar que ha superado los objetivos que se había marcado, han informado hoy fuentes de la operadora.



En concreto, Telefónica eliminará desde el lunes la promoción de un descuento del 50 % durante un año para aquellos que contratasen el paquete de televisión de Movistar+ más completo, mientras que mantendrá la de dar toda la televisión gratis hasta final de año a quien se cambie a Movistar.



Fuentes de la operadora -que se hizo en junio con los contenidos de LaLiga y la Champions para las próximas temporadas y de Osasuna- han explicado que una vez que Vodafone confirmó que no iba a comprar esos contenidos, estableció una estrategia para compensar con ingresos minoristas (de clientes) la pérdida de ingresos mayoristas que suponía el plantón de la compañía británica. Tanto Telefónica como Orange, que sí ha comprado los contenidos y los ofrece dentro de su plataforma de televisión, anunciaron públicamente que intentarían atraer a aquellos clientes de Vodafone que sí contrataban el fútbol (unos 350.000), con lo que pusieron en marcha diversas promociones.



Por su parte, Vodafone también lanzó ofertas para intentar retenerlos, entre ellos un 50 % de descuento en su paquete convergente durante un año, más la tele gratis, según su página web, aunque algunos medios han apuntado que la compañía británica han llegado a ofrecer ese descuento para toda la vida. Las fuentes de Telefónica han explicado que, mes y medio después de lanzar estas promociones, la captación de clientes va "muy por encima" del objetivo, con lo que no ven necesario mantener una de las dos promociones, la más agresiva.



Según informa hoy el diario "El Español", la operadora británica habría perdido aproximadamente el 20 % de sus clientes de fútbol entre los meses de mayo y septiembre, es decir, unos 70.000 abonados frente a los 350.000 con los que contaba al finalizar la pasada temporada. Otras fuentes del mercado citadas por el rotativo apuntan a que Movistar habría arrebatado unos 100.000 clientes totales a Vodafone durante toda la campaña del fútbol. Estas medidas son las primeras anunciadas por una operadora para reducir la agresividad comercial en esta guerra del fútbol, aunque en las últimas semanas se han repetido mensajes a favor de un sector más sereno por parte de directivos.



Este lunes, el presidente de Vodafone España, Francisco Román, alertó de que cuando la competencia en el sector se mueve hacia la ferocidad, se sacrifica valor "precipitadamente" "y eso se nota en los resultados". También el consejero delegado de Orange España, Laurent Paillassot, aseguró la semana pasada que las actuales promociones comerciales en el sector de las telecomunicaciones no eran "razonables en el tiempo". Telefónica se ha hecho, por unos 4.000 millones de euros, con todos los contenidos del fútbol, al adquirir los derechos de emisión de la Liga para el mercado residencial para las tres temporadas de 2019 a 2022 por 2.940 millones, y comprar a Mediapro los derechos de la Champions y la Liga Europa en el mercado residencial para las próximas tres temporadas por 1.080 millones.



En julio, Vodafone España anunció no iba a comprar a Telefónica sus canales de fútbol para la próxima temporada, el "Partidazo" y la Champions League, ya que no le salían las cuentas con el modelo actual de comercialización.

