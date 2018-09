Oltra toma las riendas del Tenerife tras la destitución de Etxeberria

Actualizada 18/09/2018 a las 10:10

El CD Tenerife ha anunciado la contratación del técnico valenciano José Luis Oltra, el entrenador con más partidos en la historia del conjunto blanquiazul y que se despidió entre lágrimas del club en 2010, después de no haber logrado la permanencia en Primera División.



El técnico valenciano es, con diferencia, el responsable técnico que más veces ha dirigido al CD Tenerife, con 128 partidos, seguido por Álvaro Cervera (110), José Luis Martí (108) y Jupp Heynckes (104). José Luis Oltra llegó al CD Tenerife en la temporada 2007-2008, pero fue en la campaña siguiente cuando consiguió el éxito por el que pasó a la historia blanquiazul: recuperar la máxima categoría tras siete temporadas en Segunda División. Dirigió a los insulares en Primera División durante toda la temporada, pero en la última jornada del campeonato no consiguió evitar el descenso y, al finalizar la campaña, la entidad decidió no ofrecerle la renovación del contrato, por lo que el técnico se despidió, entre lágrimas, del CD Tenerife.



José Luis Oltra sumó 128 partidos como técnico tinerfeñista, distribuidos en Segunda División (88), Primera División (38) y Copa del Rey (6), en los que el CD Tenerife marcó 176 goles y recibió 185. Durante su primera etapa en la isla, el entrenador logró 47 victorias y 35 empates, mientras que contabilizó 46 derrotas. Desde su marcha en 2010, José Luis Oltra se ha enfrentado en siete ocasiones al CD Tenerife, con un balance de cuatro victorias para el técnico valenciano, tres empates y ninguna victoria del conjunto blanquiazul.

