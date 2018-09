Ronaldo, nuevo máximo accionista del Real Valladolid

Actualizada 03/09/2018 a las 13:27

El exfutbolista brasileño y bicampeón del mundo Ronaldo Luiz Nazario ha hecho oficial este lunes la compra "a título personal" del 51 por ciento de las acciones del Real Valladolid, del que pasará a ser presidente del Consejo de Administración, con un proyecto enfocado en la afición, "competitivo, transparente, revolucionario, y social".



'O Fenómeno' ha ofrecido este lunes una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Valladolid, acompañado por el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, y el hasta ahora era el máximo accionista de la sociedad anónima, Carlos Suárez, quien no obstante continuará como presidente, junto a su equipo de gestión, en el día a día de la entidad pero con Ronaldo como "jefe".



El exjugador de PSV, Real Madrid, FC Barcelona, Inter de Milán y la selección brasileña de fútbol, entre otros, ha subrayado que este proceso ha sido "toda una decisión" para él y ha explicado que lo más importante será "la pasión" de las personas que son aficionadas del club, quienes han sido su historia y espera que sean "el presente y el futuro" del Real Valladolid.



Carlos Suárez ha matizado que el acuerdo se cerró el pasado miércoles, después de unos contactos que se intensificaron a finales de julio y a principios del mes de agosto. Como el propio Ronaldo ha precisado, Suárez se mantendrá como presidente del club, un cargo en el que lleva 17 años, mientras que él será presidente del Consejo de Administración.



"Esto no se va a quedar aquí, vamos a llegar hasta dónde nuestras ilusiones nos lo permitan", indicó Ronaldo, que anunció que se va a poner a trabajar para que el club de Pucela esté entre los grandes de LaLiga Santander.



Por su parte, Carlos Suárez explicó que la operación no se ha llevado a cabo por "una cuestión económica". "Es que el club vaya a jugar otras ligas. Nos pone en el mapa, como club, ciudad, como provincia y club de referencia de la Comunidad Autónoma. Estoy convencido de que era la persona para gobernar un club distinto. Era el momento de intentar refugiarme en los cuarteles de invierno y trabajar para alguien que admiro y darle un salto de calidad a este club", argumentó.

