El Málaga explota los cinco últimos minutos para remontar en Lugo

Actualizada 18/08/2018 a las 21:51

En un abrir y cerrar de ojos, prácticamente en dos minutos, los de Juan Ramón López Muñiz recondujeron con un tanto de Juankar y un cabezazo inapelable de N'Diaye, un partido que se les había atragantado desde los primeros compases.



A los recién descendidos les cuesta amoldarse a la categoría de plata y el Málaga lo experimentó durante muchos minutos del encuentro de la temporada, que no tardó en ponérsele cuesta arriba.

Los andaluces empezaron con dudas y pagaron su indecisión defensiva a los seis minutos. Cristian Herrera se quedó solo ante Munir y le batió por raso. El Lugo, que había cerrado la pretemporada con dos derrotas consecutivas ante el Deportivo y la Ponferradina, cogió confianza con el tempranero tanto del delantero canario.



Carlos Pita, ausente en esas dos citas por una lesión muscular, regresó al once de Javi López, que en su estreno como técnico rojiblanco apostó por la continuidad del bloque del curso pasado con solo dos caras nuevas en la alineación: Juan Muñiz y Jona. El Málaga, con López Muñiz en el banquillo, intentó reaccionar enseguida con un centro de Federico Rica que conectó Renato según le venía, aunque demasiado cruzado, a los diez minutos.



El Lugo le arrebató el balón y los andaluces no encontraron el camino a la portería de Juan Carlos, aunque el estado del terreno de juego, especialmente en las bandas, tampoco ayudó. El Málaga amenazó a los locales con varios saques de esquina consecutivos (protestados por los locales) superada la media hora de juego y, al borde del descanso, dispuso de su mejor ocasión en un córner que ejecutó Adrián González y que remató Luis Hernández fuera en el segundo palo.



López Muñiz dejó en el vestuario a Ontiveros para dar entrada a Juankar en la reanudación y el Málaga rozó el empate en una falta que colgó Recio y cabeceó fuera Adrián. En defensa, en cambio, los malagueños siguieron con dudas que estuvieron a punto de costarles el segundo tanto a los 54 minutos, pero Munir atajó el disparo de Juan Muñiz desde la frontal. El Málaga dio un paso al frente y el Lugo tuvo más problemas para contrarrestarlo. A los andaluces les anularon un gol por fuera de juego de Harper, a pase de Ricca, a los 66 minutos.



Con la entrada de Campillo y de Aburjania, los locales recuperaron el control del partido en el último cuarto de hora y defendieron con el balón. Los andaluces buscaron el empate y lo consiguieron a falta de cinco minutos en un error defensivo de los gallegos, que aprovechó Juankar, con suspense, en el segundo palo a pase de Hicham. A los lucenses les entraron los nervios y N'Diaye lo aprovechó para cabecear con precisión al fondo de la red un centro de Luis Hernández a los 89 minutos y dar el primer triunfo de la temporada al Málaga.

Ficha técnica:

1- Lugo: Juan Carlos; Serge Leuko, Bernardo, José Carlos, Kravets; Iriome, Seoane, Carlos Pita (Sergio Gil, min.87), Juan Muñiz (Campillo, min.58); Cristian Herrera y Jona (Aburjania, min.67).

2- Málaga: Munir; Cifu, Luis Hernández, Pau Torres, Federico Rica; Alfred N'Diaye, Recio; Harper, Adrián González (Gustavo Blanco, min.60), Ontiveros (Juankar, min.46); y Renato Santos (Hicham, min.71).

Goles: 1-0, min.6: Cristian Herrera. 1-1, min.86: Juankar. 1-2, min.89: N'Diaye.

Árbitro: Areces Franco, del comité asturiano. Mostró amarilla a Pita (min.41), del Lugo; y a N'Diaye (min.68), del Málaga.

Incidencias: Partido de la primera jornada de LaLiga 1/2/3, disputado en el Anxo Carro ante 3.290 espectadores.

