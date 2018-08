Victor Moses deja la selección de Nigeria con 27 años

Actualizada 15/08/2018 a las 19:53

El centrocampista nigeriano Victor Moses, jugador del Chelsea, ha anunciado este miércoles que, "después de considerarlo mucho", ha tomado la decisión de dejar el combinado nacional con 27 años. Moses, nacido en Lagos, vive en Inglaterra desde que tenía 11 años y en su carrera ha vestido las camisetas de Crystal Palace, Wigan Athletic, Chelsea, Liverpool, Stoke City y West Ham. El jugador fue internacional con Inglaterra en todas las categorías inferiores, desde la sub-16 hasta la sub-21, aunque en 2011 decidió representar a Nigeria, selección con la que jugó las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018.



"Quiero anunciar que, después de considerarlo mucho, he tomado la decisión de no volver a jugar más con la selección. He vivido algunos de los mejores momentos de mi vida vistiendo la camiseta de las 'Súper Águilas' y me llevo recuerdos que guardaré siempre. Nada podrá igualar el poder haber representado con orgullo al país", expresó Moses en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. "Sin embargo, creo que es el momento de dar un paso al costado para centrarme únicamente en mi club y en mi familia y para dejar sitio a las nuevas generaciones de estrellas de las 'Súper Águilas'. Somos un país con muchos jóvenes con talento y ahora ha llegado su momento", añadió.



"Hay muchísimas cosas de los últimos años que recuerdo con un cariño especial, desde el día en el que debuté hasta el haber defendido la camiseta de Nigeria en dos Mundiales, pasando por la victoria en la Copa de África, la primera del país desde 1994", prosiguió. "Ya he hablado por teléfono con el seleccionador y me gustaría darle las gracias a todo el cuerpo técnico, a la federación (NFF) y a todos mis compañeros por el tremendo apoyo a lo largo de los años. Lo más importante es agradecer al pueblo nigeriano por haber confiado en mí y por estar conmigo durante este tiempo. Seré siempre un nigeriano orgulloso que no dejará nunca de animar al equipo", concluyó Moses.

