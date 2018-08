El Liverpool denuncia a Salah por usar el móvil mientras conducía

El Liverpool FC ha denunciado al futbolista egipcio Mohamed Salah por utilizar el teléfono móvil mientras conducía, tras aparecer un vídeo en las redes sociales en el que se le veía en un atasco utilizando el aparato.



"El club, después de hablar con el jugador, ha dado parte a la Policía de Merseyside de las imágenes y las circunstancias que rodearon su grabación. Hemos hablado con el jugador también y cualquier seguimiento posterior se tratará internamente. Ni el club ni el jugador harán más comentarios sobre este asunto", explicó uno de los directivos del club. Por su parte, la policía también dio su versión de lo acontecido. "Nos han advertido de un vídeo que supuestamente muestra a un futbolista usando el teléfono móvil mientras conduce. Se ha trasladado al departamento pertinente", afirmó la policía en su cuenta oficial de Twitter.

ℹ️ We have been made aware of a video believed to show a footballer using a mobile phone whilst driving. This has been passed to the relevant department. Thanks for letting us know