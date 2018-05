Matilla sobre la sospecha de amaño: "El Huesca puso mucha intensidad en el campo"

El centrocampista del Nàstic Javier Matilla ha asegurado que "el Huesca puso mucha intensidad en el campo" en un partido en el que "además celebraba el ascenso a Primera ante su afición" por lo que no entiende las sospechas de amaño en las casas de apuestas. Según una información publicada este martes por 'El Confidencial', grandes operadores de apuestas de todo el mundo suspendieron las cuotas del partido tras detectar entradas de dinero adelantando el 0-0 del primer tiempo y la victoria visitante al final del encuentro, como así ocurrió. Los indicios se detectaron una hora y media antes de que se iniciara el partido cuando se produjeron grandes movimientos de dinero procedentes de Ucrania que apostaban por la victoria del Nàstic, que tenía 29 puntos menos que el Huesca en la tabla.



Por ese motivo, 30 de las 59 casas de apuestas más importantes del mundo decidieron bloquear el partido al comprobar que las cotizaciones a favor de la victoria del Nàstic estaban cayendo en picado. El Nàstic necesitaba ganar el duelo para alejarse de la zona de peligro y evitar caer en descenso, mientras que los aragoneses ya eran equipo de LaLiga Santander tras ascender en la jornada anterior en Lugo. El gol de Ikechukwu Uche a los 72 minutos de juego le dio alas a un Nàstic que luchará este sábado ante su afición contra el Rayo Vallecano (20.30 horas), que no se juega nada porque ha conseguido el ascenso a Primera, la permanencia en la Liga 1/2/3. La plantilla del Nàstic ha reaccionado sorprendida ante estas informaciones sobre el presunto amaño del partido. El centrocampista Javier Matilla ha invitado a los aficionados a volver a visionar el duelo.



"El que vea el partido, comprobará que el Huesca salió con intensidad", ha asegurado el futbolista, que fue titular el domingo ante el Huesca. Matilla, además, cree que no se puede sacar la conclusión de que el Huesca bajó el pistón porque "puso mucha intensidad en el campo y, además, celebraba el ascenso ante su afición".

