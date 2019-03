Osasuna Magna pelea sin cuartel por la tercera plaza

24/03/2019 a las 06:00

Recibir como el mejor local de la liga a un equipo como el Movistar Inter siempre ayuda. Sin embargo, Osasuna Magna se enfrenta este domingo al equipo madrileño cuando le adelanta en una posición en la tabla. Los de Arregui son terceros con 51 puntos, uno más que el equipo dirigido por Jesús Velasco. Si este pierde, se quedaría en la quinta plaza, ya que, ahora mismo, se encuentra empatado con el Palma Futsal.

Osasuna Magna solo ha cosechado una derrota en Anaitasuna. Fue en la jornada 3 ante ElPozo Murcia. En casa, cuenta con dos empates, y nueve victorias. Al Movistar Inter le ganó en la primera vuelta por 1-2 en Torrejón de Ardoz. La buena dinámica que acumula, en las últimas veintiún jornadas solo ha caído en una ocasión, le ha hecho encarmarse a la tercera plaza, puesto que ocupa, de forma initerrumpida, desde la jornada 22. Nunca a estas alturas de la campaña regular, el equipo navarro estuvo tan alto en la clasificación liguera.

El equipo de Imanol Arregui afronta el partido tras ganar al Valdepeñas por 3-6. El Movistar Inter llega tras golear al Antequera por 6-1. Sin embargo, el equipo de Velasco se ha mostrado bastante irregular durante toda la temporada. El técnico del Movistar Inter hizo pública ayer la convocatoria en la que no se encuentra Ricardinho.

Por su parte, Imanol Arregui no podrá contar con Bynho, que cumple ante el Inter un partido de sanción. Además, se espera la vuelta de Araça, que no ha jugado desde la Copa de España. “Será un partido muy bonito para jugar, con mucho en juego. Quién nos iba a decir al principio de temporada que a falta de cinco jornadas nos íbamos a jugar la tercera plaza con Inter. Es increíble. Ellos van a venir a por todo. Nosotros vamos a jugar nuestras bazas para que los puntos se queden en Pamplona”.

Jornada 26

Rival. Movistar Inter.

Día y hora. Hoy, a las 13.15 horas.

Lugar. Pabellón Anaitasuna.

Entradas. El encuentro no está incluido en el abono de temporada y los precios de las entradas son abonado adulto, 10 euros; abonado menor de edad, 5 €; no abonado adulto, 20 €; no abonado menor de edad, 15 €; no abonado socio de Osasuna adulto, 15 €; no abonado socio de Osasuna joven, 10 €.

