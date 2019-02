Alonso (Peñíscola): "Osasuna no es la mejor plantilla pero es el equipo más en forma"

Actualizada 28/02/2019 a las 13:27

Juanlu Alonso, entrenador del Peñíscola FS RehabMedic, advirtió que Osasuna Magna, su rival este viernes en los cuartos de final de la Copa de España, no tiene la mejor plantilla del torneo pero sí que es el equipo más en forma de los ocho que lo disputan.



"Están en un momento de forma extraordinario, no son la mejor plantilla pero puede que sean el equipo más en forma", explicó el técnico en una rueda de prensa conjunta.



El entrenador del club castellonense cedió el papel de favorito a su rival y apuntó que su intención es "llegar al final con un marcador apretado, y manejar el aspecto emocional".



Alonso admitió que "la estadística" demuestra que tienen "una seguridad defensiva importante", que esa "fortaleza es mas significativa en estas competiciones" y apuntó que pese a las individualidades del rival "no sería positivo" que cambiaran su "particular estilo defensivo".



"Vamos a ver si tenemos un poco más de acierto en la definición, que nos está costando. Si encajamos mas de dos goles nos cuesta muchísimo", admitió.



El técnico admitió que la baja de Juan Emilio es significativa "pero nos habría hecho más daño al principio porque el bloque ya es sólido".



"Era una pieza importante pero te puede pasar más factura a largo plazo que en una competición corta. Lo compensaremos, seremos diferentes sin él. Tendremos otras armas", auguró el técnico que señaló que no pueden mirar más allá de este primer choque.



"Con tres partidos en tres días, un domingo los grandes pueden marcar la diferencia porque para llegar al sábado nosotros tenemos que quemar naves y ya veremos", señaló.



Ruben Oráez, ala del Peñíscola, confirmó que tratarán de "llevar el partido a pocos goles, que es donde nos sentimos más cómodos y aprovechar nuestras opciones.



"Somos un equipo que se siente cómodo en defensa, nos gusta llevar los partido a una gran intensidad e intentaremos que sus jugadores ofensivos no tengan muchas opciones y aprovechar las que tengamos", concluyó.

