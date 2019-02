Arregui (Osasuna Magna): "Somos ofensivos y seremos fieles a nosotros mismos"

Actualizada 28/02/2019 a las 14:19

Imanol Arregui, entrenador de Osasuna Magna, aseguró que su equipo tiene un marcado carácter ofensivo y adelantó que no renunciarán a él en el cruce de cuartos de final de la Copa de España que este viernes les enfrentará al Peñíscola y en la que rechazó considerarse favoritos.



"Tenemos que empezar por atrás, siempre se empieza por ahí, pero somos un equipo ofensivo, que busca siempre la portería rival y es lo que vamos a intentar. El acierto de cara a puerta, unos lo llaman suerte, es definitivo. Seremos fieles a nosotros mismos y saldemos a ganar desde los primeros minutos", apuntó en una rueda de prensa conjunta.



"Sabemos que esta competición no entiende de favoritos ni nada de eso. Es una eliminatoria mas terrena, será un partido duro ante un equipo que siempre compite, hemos jugado cuatro partidos esta temporada y en todos ha podido ganar cualquiera", añadió.



El técnico señaló que este torneo "es totalmente diferente" al resto y que "la estadística una vez que empieza solo vale la de los siguientes 40 minutos, la anterior ya no sirve, hay que estar los 40 minutos a piñón y si bajas un poco te pinta la cara cualquiera".

Te puede interesar



El técnico del equipo navarro dijo que los títulos que sin ser favorito ha conseguido el Jaén en los últimos años "tienen un mérito terrible porque es un equipo terrenal pero nuestra final es mañana" y aseguró que no hay "lado fácil del cuadro".



Roberto Martil, cierre del equipo navarro, apuntó que el Peñíscola "es durísimo, con muchísima intensidad y te obliga al cien por ciento porque nunca baja los brazos".



"Será una de las eliminatorias más igualadas, dos equipos humildes que querrán ganar y tenemos que controlar los nervios. Ojalá sea un partido precioso y seguro que será muy bien abierto", auguró el jugador que coincidió con su técnico en que "en estas competiciones la definición marca diferencias".



"La mayoría venimos con la idea de no fallar, no regalar y al final juegas con miedo. Tenemos que quitarnos eso y ver su podemos hacer un partido bonito para el espectador y divertido", señaló.



El cierre, que disputará su décima Copa y dijo que es "igual de ilusionante que cualquiera" y que conforme pasan los años le das más mérito a jugarla". "Yo estoy nervioso ya, las tripas me hace así", confesó.

Te puede interesar

Selección DN+