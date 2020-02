18/02/2020 a las 06:00

El 99% de los amantes del fútbol sala que se citaron el sábado en la ‘Caldera’ se fueron tristes, enfadados y cabizbajos. Nadie se podía creer lo que sus ojos acababan de ver. Una nueva derrota del Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala en el momento menos oportuno. Una nueva derrota, esta vez ante un rival directo por la permanencia como es el Zaragoza (1-3), que mandaba al conjunto ribero, de nuevo, a los puestos de descenso y que, por si fuera poco, le arrebataba la ventaja del goalaverage.

No obstante, a pesar de este duro palo, nadie se ha dado por vencido. Todavía quedan 10 jornadas de Liga y 30 puntos en juego. Unos puntos más que importantes para alcanzar el objetivo de esta temporada que se ha vuelto, cuanto menos, complicada. Por eso, esta semana, con todo lo que se espera por delante, es importante hacer borrón y cuenta nueva. Sin ir más lejos, los riberos tienen que hacer frente a dos desplazamientos.

El primero, hoy, a Barcelona, para medirse este martes al Barça, actual segundo clasificado de la Liga, a partir de las 20.30 horas, en el Palau Blaugrana. Y el viernes pondrán rumbo a Ferrol, donde se enfrentarán a O’Parrulo el sábado. Además, el partido de hoy se podrá seguir por LaLigaSports TV y por Esport13.

UNA VICTORIA EN OCHO AÑOS

La parte negativa es que los pupilos de ‘Pato’ tendrán que recuperar las buenas sensaciones ante uno de los todopoderosos de la LNFS. Sin embargo, aunque no lo parezca, es la oportunidad perfecta para sumar en positivo. Y es que sacar algún punto del Palau Blaugrana podría ayudar a salir de los puestos de descenso, donde se encuentran actualmente -son penúltimos con 13 puntos, y están a uno del Zaragoza, a tres del Córdoba y a seis del Santa Coloma-, y a reencontrarse con la confianza. Eso, por no hablar del chute de motivación que supondría antes de ir a Galicia.

Echando la vista atrás, es evidente que la pista del Barça no es que sea la idónea para los naranjas, pero... ¿por qué no volver hoy al sábado 11 de abril de 2015? Seguro que los más forofos del conjunto ribero todavía recuerdan ese día. Y no es para menos. Fue la primera y única vez, en sus ocho visitas a la Ciudad Condal, que los de ‘Pato’ consiguieron asediar a los catalanes en su feudo. Y lo hicieron gracias a un 2-4 con goles de Joselito, Rubén Orzáez, Andresito y el actual capitán del Ribera, David.

En este sentido, también cabe mencionar que en estos años ha habido dos empates que han permitido a los naranjas volver con dos puntos de una de las pistas más complicadas del panorama nacional. Y así lo avalan los datos. En lo que va de campaña, los de Andreu Plaza solo se han dejado 5 puntos. Tres, en una derrota, fruto de la visita del Palma, y dos, con la igualada ante Cartagena.

Además, los culés, sin los lesionados Ferrao y Esquerdinha, afrontan este choque, aplazado por las eliminatorias para el Mundial de Lituania, a sabiendas de que son cinco puntos los que les separan del actual líder, el Inter Movistar, y que están obligados a ganar si no quieren descolgarse del conjunto madrileño, después de haber empatado en su visita a Palma (1-1) el pasado fin de semana.

En cualquier caso, lo que está claro que sería bonito revivir una victoria como la de aquel mes de abril, en medio de esta tormenta que tiene al Aspil con todas las miradas puestas en lograr la salvación. Imposible no es. Y, además, ya saben lo que suele decirse... ‘las mejores cosas llegan cuando uno menos se lo espera’.

‘Pato’ “Tenemos que ir con la mentalidad de que podemos ganar”



El técnico del Aspil, José Lucas Mena ‘Pato’, vio ayer en el Barcelona la mejor oportunidad para levantarse del “palo del sábado”. “Tenemos que ir con la mentalidad de que podemos ganar y buscar las sensaciones de nuevo”, afirmó el entrenador naranja, al tiempo que añadió que están en “una situación difícil para todos”. En este sentido, el alicantino continuó diciendo que “hay que trabajar la mente y la cabeza porque quedan 10 partidos y tenemos que ser inteligentes para que esto nos haga más fuertes”. “Este año nos hemos caído y nos hemos levantado y ahora tenemos que volver a hacerlo”, reconoció, a la vez que aseguró que “estamos capacitados para sacar esto adelante”.

