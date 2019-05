El Aspil-Vidal Ribera Navarra, a romper las estadísticas

Actualizada 11/05/2019 a las 09:25

Siempre que el Aspil-Vidal Ribera Navarra Fútbol Sala y ElPozo Murcia se han enfrentado en las semifinales de alguna competición, el perjudicado ha sido el mismo: el conjunto ribero. Y es que debe haber alguna maldición o algo por el estilo que impide que los pupilos de ‘Pato’ se impongan a los murcianos. Pero este sábado, los riberos, que disputan el primer partido del play-off por el título -comenzará a las 13.15 horas y se podrá seguir por Teledeporte-, están dispuestos a cambiar las tornas. Quieren romper las estadísticas y hacer que el primer punto se quede en casa, en la ‘Caldera’, en Tudela.

“Vamos a plantarles cara y a intentar que el punto se quede en casa”, señala David, el capitán del Aspil, al tiempo que reconoce que “ElPozo es un equipo grande, pero con el empujón de la afición y la intensidad con la que vamos a salir a la pista, creo que estamos preparados para poder ganar este partido”. “Para nosotros sería fundamental, porque ellos se pondrían nerviosos y nos daría tranquilidad para el resto de partidos”, añade.

Lo que sí que es fundamental es que el conjunto ribero salte a la ‘Caldera’ motivado, ya que no hay que olvidar que la semana pasada fue complicada tras perder las semifinales de la Copa del Rey ante el Jaén. No obstante, no es problema. O eso parece. “La motivación es máxima”, asegura Lemine, a la vez que indica que “hay que pasar página porque hemos trabajado mucho para estar aquí y nos hace mucha ilusión jugar este play-off”.

En este sentido, es consciente de que al otro lado de la pista se encontrarán a un equipo que todavía no ha ganado nada esta temporada y que viene a Tudela con la presión de lograr la victoria. “Seguro que quieren dejar la eliminatoria sentenciada, pero para ello tendrán que pasar por encima nuestra en una pista, la ‘Caldera’, en la que no es fácil”, manifiesta.

TUDELA, UNA PISTA COMPLICADA

Y lo dice Lemine, pero los murcianos lo saben de sobra, ya que estuvieron a 40 segundos de perder el encuentro de Liga que disputaron contra los de ‘Pato’ en Tudela (quedaron 3-3). “A ellos les entró la ansiedad y nosotros jugamos más tranquilos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que llevar el partido a muy pocos goles e intentar que sea como el de la segunda vuelta”, afirma Sergio G., que establece como claves “ser fuerte mentalmente, creérselo y volver al nivel de antes de estos dos últimos partidos”. A esto, David añade que “la mentalidad ganadora y jugar como lo hemos hecho esta temporada es fundamental. Si salimos a ganar, ganaremos”.

Precisamente, David, Sergio G., y Lemine fueron los que anotaron los tres goles del último empate. Pero... ¿volverá a celebrarlos la ‘Caldera’? “Prefiero ganar que marcar”, manifiesta Lemine. Por su parte, David comenta que “me da igual quien marque, pero creo que tenemos que ganar por la afición, porque se lo merece”.

Y es que los tres coinciden en que ganar sería la oportunidad perfecta para darle una alegría a la afición en el que podría ser el último partido de la temporada en Tudela, si finalmente no logran pasar de ronda. “Tenemos la espina de no haber estado a la altura o haber competido como deberíamos en Ciudad Real y hoy tenemos la oportunidad de devolvérselo porque tenemos a la mejor afición de todas”. “Todo lo que hicieron en la Copa del Rey fue increíble, pero, sobre todo, hay que destacar que han estado sábado tras sábado en Tudela y nos gustaría poder brindarles la victoria que se merecen”, concluye el capitán.

Etiquetas Carla López

Selección DN+