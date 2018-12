El Aspil se aleja de la Copa

Actualizada 09/12/2018 a las 08:16

El Aspil-Vidal Ribera Navarra Fútbol Sala tenía que ganar ayer si quería mantener el 8º puesto en la tabla que da derecho a jugar la Copa. Sin embargo, los pronósticos volvieron a cumplirse y el Inter se llevó los tres puntos de este choque, ante un Aspil que no se vino abajo en ningún momento e hizo un buen partido. Ahora, a falta de una jornada para el final de la primera vuelta, los riberos son novenos con 19 puntos y tienen delante al Peñíscola con 21.

Los de ‘Pato’ salieron más serios que nunca al terreno de juego. Los primeros compases del encuentro fueron de los locales, que tuvieron varias llegadas peligrosas e hicieron sufrir al Aspil.

No obstante, el conjunto ribero se ‘despertó’ en el ecuador de la primera mitad. Empezó a crear peligro y las ocasiones se alternaban a uno y a otro lado de la pista. La intensidad iba en aumento..., y la polémica también. Con 0-0, el banquillo naranja protestó una mano de Ricardinho dentro de su área, que los árbitros no pitaron.

Tras esta jugada, el ritmo del choque siguió así hasta que, en el minuto 14, Lucas logró el primero del partido para el Aspil. Pero la alegría de los riberos duró poco, ya que Borja empató el encuentro segundos más tarde. Y, aunque el resto de minutos fueron muy intensos y con numerosas ocasiones para ambos conjuntos, el Inter se marchó al descanso con el marcador a su favor. A falta de 12 segundos para el final, Humberto batió a Gus y puso el 2-1 en el luminoso.

GOLES CADA DOS MINUTOS

A los 2 minutos de la reanudación, el Inter amplió su ventaja en el marcador. Fue con un tanto obra de Gadeia que puso el 3-1. Sin embargo, el Aspil supo reaccionar y Lemine dio un halo de esperanza a los suyos anotando el 3-2 en el minuto 24. Y es que, en esta segunda mitad, los goles se fueron sucediendo cada dos minutos. En el 26 volvió a aumentar distancias Borja y, en el 28, a recortarlas Ferran.

Y así, entre gol y gol, volvió a aparecer la polémica. El banquillo naranja protestó una falta a Ferran que la pareja arbitral no señaló justo antes de que Borja pusiera el 5-3 en el marcador. Pero, pese a los dos goles de diferencia, el Aspil no se vino abajo y gozó de varias ocasiones que no llegó a concretar.

A falta de 5 minutos para el final, los riberos salieron con portero-jugador, pero la apuesta no resultó. De hecho, tuvieron que jugar 2 minutos en inferioridad, ya que Gus vio la segunda amarilla.

El marcador ya no se movió y el Aspil se jugará el pase a la Copa en la última jornada. Será en Tudela, ante el Zaragoza, a las 18 horas del próximo sábado. Todo pasa por ganar y esperar que el Peñíscola pierda su encuentro frente al Antequera.

Ficha técnica:

Movistar Inter: 15. Álex 23. Ortiz 13. Gadeia 10. Ricardinho 12. Borja. Suplentes 99. Elisandro 6. Daniel 3. Humberto 5. Bebe

Aspil-Vidal: 1. Gus 2. David 10. Sepe 15. Tripodi 21. Sergio G. Suplentes 16. Ferran 5. Lemine 12. Pedro 8. Javivi 14. Lucas 18. Sergi

Goles: 0-1 (m. 14): Lucas. 1-1 (m. 14): Borja. 2-1 (m. 20): Humberto. 3-1 (m. 22): Gadeia. 3-2 (m. 24): Lemine. 4-2 (m. 26): Borja. 4-3 (m. 28): Ferran. 5-3 (m. 32): Borja.

Árbitros: Juan Cerda y Martínez García (comité balear). Amonestaron con tarjeta amarilla a los jugadores del Inter Borja, Ricardinho y Elisandro; y a Tripodi, del Aspil. Gus vio la roja.

Incidencias: Partido jugado en el Jorge Garbajosa con la asistencia de 3.000 espectadores.

