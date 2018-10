La 'Caldera' se rinde al Aspil

28/10/2018 a las 06:00

Expectación, nervios y ganas de que el balón comenzase a rodar. Ese fue el ambiente que se respiró ayer en la reformada ‘Caldera’ antes de que el Aspil-Vidal debutara en casa, mes y medio después del comienzo de la Liga, ante el Cartagena. Un debut especial, como si de un estreno de película se tratase. Cientos de aficionados se pusieron sus mejores galas para animar y apoyar a su equipo en una cita tan importante. Fue una auténtica alfombra roja que se tiñó de naranja.

Ambos conjuntos saltaron al terreno de juego dispuestos a llevarse los 3 puntos que les permitieran seguir sumando y cumplir sus aspiraciones. Pero, pese a la insistencia y a la presión de los murcianos, la victoria se quedó en casa. Una victoria que coloca cuarto a Aspil, que solo ha perdido dos partidos y ha empatado otro en 7 jornadas.

TODO UN ESPECTÁCULO

Los de ‘Pato’, con Gus en la portería -volvió a recuperar la titularidad tras su lesión-, salieron más que enchufados. De hecho, solo necesitaron 47 segundos para marcar el primero. Fue obra de Sepe, que batió a Raúl tras un pase de Tripodi. El tanto hizo estallar a la Caldera, que todavía no había dejado de celebrarlo cuando Ferran anotó el segundo de la tarde. Fue un auténtico espectáculo para los aficionados.

Donde no se recibieron los goles con tan buen agrado fue en el banquillo del Cartagena, que no podía creerse lo que estaba viendo. Pero, a pesar de ello, no se rindió. La presión de los murcianos fue notable durante toda la primera parte. Algo que también se vio en la intensidad del partido.

La Caldera se había convertido en un ir y venir de un campo a otro, en el que ambos equipos gozaban de ocasiones claras, cuando los árbitros, en el minuto 19, pitaron una falta al portero rival muy protestada por la afición y que pareció totalmente involuntaria. Como ambos equipos habían acumulado las 5 faltas, Eka lanzó el doble penalti, pero Gus demostró sus cualidades y sacó una providencial mano para detenerla.

Paradójicamente, segundos después le pitaron falta al portero ribero por una mano fuera del área. No obstante, en esta ocasión Batería se encargo de materializarla y de poner el 2-1 en el marcador antes del descanso.

TODAVÍA QUEDABAN 3 GOLES

En la reanudación, los de ‘Pato’ tuvieron el 3-1 en varias ocasiones, pero los murcianos también pudieron haber marcado el segundo. No obstante, fue Lemine quien volvió a darle alas al Aspil con su doblete. El primer tanto llegó en el minuto 26 y el segundo en el 31.

El Cartagena seguía sin rendirse y sacó portero jugador a falta de 8 minutos para el final. Tuvieron la posesión durante bastante tiempo y se llevaron los pitos de la grada. Y es que los últimos minutos fueron muy intensos para los de Guillamón, que buscaban los dos goles necesarios para rascar un punto. Y casi lo consiguieron, pero solo lograron anotar su segundo a falta de 21 segundos para el final.

Tras el choque, el técnico del Aspil, José Lucas Mena ‘Pato’, señaló que era un día “muy complicado” para el equipo por el regreso a la Caldera, pero que haber ganado a un equipo como Cartagena “es como para estar contento”. “Todo lo que hacen estos chicos es un mérito”, añadió, al tiempo que indicó que se contagian de la pasión de la afición.

Al final, el Aspil, que sabía que estaba obligado a ganar si quería dedicarle el triunfo a su afición, le puso todo el empeño del mundo. Tanto que el choque acabó convirtiéndose en el prototipo de una película romántica.

La afición salió ‘enamorada’ de su equipo y el desenlace, como no podía ser de otra manera, fue feliz. Lo que no se sabe es si, como dice el refrán, además de ser felices, comieron perdices.

Ficha técnica

Aspil-Vidal: Cinco inicial 1. Gus 10. Sepe 16. Ferran 15. Tripodi 21. Sergio G. Suplentes 20. Pazos 5. Lemine 8. Javivi 14. Lucas.

Jimbee-Cartagena: Cinco inicial 16. Raúl 19. Jesús 11. Batería 12. Rahali 14. Eka. Suplentes 90. Fernández 10. Juanpi 2 Raúl Canto 13. Mellado.

Goles: 1-0 (m. 1): Sepe. 2-0 (m. 2): Ferran. 2-1 (m. 19): Batería. 3-1 (m. 26): Lemine. 4-1 (m. 31): Lemine. 4-2 (m. 39): Batería.

Árbitros: Cid Bragado (comité gallego) y Martínez Flores (comité murciano). Amonestaron con tarjeta amarilla al portero local, Gus, y al visitante, Raúl.

Incidencias: Partido disputado en el Ciudad de Tudela ante unos 950 espectadores.

