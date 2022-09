Geraghty: "Sentí que el club me tiene fe y espero devolver la confianza"

Andrés Geraghty llegó a Osasuna Magna este verano. Lo hizo prácticamente como único fichaje. Otra de las caras nuevas, Pol Barrot, vino a prueba, se quedó y alterna el filial con el primer equipo. El ala argentino debutó con el equipo de Imanol Arregui, en partido oficial, el pasado viernes ante el Jimbee Cartagena, tras superar una lesión muscular. Se le conoce por el apodo de ‘La Pulga’. llegó aeste verano. Lo hizo prácticamente como único fichaje. Otra de las caras nuevas, Pol Barrot, vino a prueba, se quedó y alterna el filial con el primer equipo. El ala argentino debutó con el equipo de, en partido oficial, el pasado viernes ante el Jimbee Cartagena, tras superar una lesión muscular. Se le conoce por el apodo de ‘’.

¿A qué se debe?

De chico jugaba con una categoría más grande y era muy chiquito. Ahora, por suerte, pegué el estirón y estoy más grande-bromea-. Ya no soy tan la pulga, pero me quedó así. Todo el mundo me conoce así. Es como mi nombre. Mis amigos y, en Argentina, ya no me llaman Andrés.

¿Cómo se encontró en el primer partido de verde?

Bien, bien, aunque todavía noto que me falta un poco de ritmo, de ponerme bien físicamente, pero eso también lleva su tiempo, tres semanitas... Recién llevo una semana y media, dos casi. Ya voy agarrando ritmo y sintiéndome mejor. Creo que también es tiempo.

¿Qué lesión sufrió?

Sufrí un desgarro en el aductor. Estuve unas tres semanitas parado. No pude jugar el primer partido de la liga. En el entrenamiento, me voy sintiendo bien, y ya poco a poco me voy acomodando.

En la pretemporada, ¿cómo fue encajando en un equipo con muy pocos cambios?

Me sentía cómodo. El juego del equipo me viene bien para mis características. Me estaba sintiendo bien, importante antes de la lesión. Me cortó un poco pero, por suerte, ya estoy agarrando el ritmo y el nivel de juego que tiene el equipo.

¿Qué le llevó a decidirse por Osasuna Magna?

Me habían hablado muy bien del equipo, de cómo trabaja, de la calidad del grupo, de los conceptos que maneja Imanol (Arregui). La verdad es que es muy reconocido en el mundo del fútbol sala. Se me presentó la oportunidad y, por suerte, pude venir para acá.

Se trata de una apuesta mutua importante al fichar hasta el 2025.

Tres años firmé. Significa que confían en mí, que me tienen fe, así que espero devolverla. Estuvo bueno. Me convencieron. Siento que confiaban en mí, que Imanol (Arregui) me había visto en su momento. Me habló una vez antes y ahora por suerte se pudo dar. Fue el primero que confió en mí. Me dijo que si se daba un refuerzo iba a ser yo. Desde ese momento, me transmitió su confianza. Espero que sean buenos estos tres años en el club.

Con el Valdepeñas ya jugó contra Osasuna Magna.

Me enfrenté en los dos partidos, sí. Acá perdimos. No jugamos tan bien y después, en el segundo, en la casa del Valdepeñas, fuimos superiores y ganamos con comodidad.

¿Qué le hizo salir del Valdepeñas?

En el Valdepeñas se planteó un proyecto de mucho nombre, muchos jugadores. Yo no estaba teniendo muchos minutos. Lo mejor para mí y el Valdepeñas era que yo saliera y buscara otra cosa. Me salió esta oportunidad.

¿Qué objetivo piensa que puede perseguir Osasuna Magna en esta temporada?

El objetivo principal es salvarse del descenso. Después empiezas a jugar, a sentirte bien, que podemos pelear a cualquiera... Va a estar todo muy parejo. Iremos viendo a medida que pasen los partidos pero el principal es salvarnos.

Ha entrado a formar parte de un equipo muy joven, ¿dónde ve las ventajas y las desventajas de esta circunstancia?

Tiene sus cosas buenas, el juego dinámico, rápido... El grupo es muy amigable. Como somos todos de la misma edad, más o menos, manejamos los mismos códigos. Las desventajas pueden tener que ver con la experiencia pero llevan dos o tres años en la Primera División, y creo que la experiencia la tenemos ganada.