Un punto que pudieron ser tres

Osasuna Magna y Jimbee Cartagena no pasaron del empate en el partido que disputaron correspondiente a la jornada dos de liga. Los pupilos de Imanol Arregui consiguieron darle la vuelta a un partido complicado y lograr el empate. El conjunto navarro acumula dos puntos colocándose séptimo en la clasificación, mientras que el Cartagena consiguió su primer punto.

El partido comenzó con una igualdad máxima en todos los aspectos del juego. Con el paso de los minutos el Cartagena comenzó a tener las ocasiones más claras de la primera parte. Los visitantes, por medio de Lucâo, pudieron adelantarse en el marcador en varias jugadas. Hasta en dos ocasiones sus disparos se estrellaron contra la madera de la portería defendida por Asier. Precisamente este último cuajó una gran actuación bajo palos para mantener la igualada en el marcador. Osasuna Magna buscó sus opciones a la contra. Tras un preciso pase de Zurdo, Escribano se quedó mano a mano con el portero visitante. El jugador del Xota disparó cruzado y convirtió el primer tanto del encuentro. Resultado con el que se llegó al descanso.

La segunda parte continuó con la misma tónica. Los visitantes dominaron la posesión y tuvieron las ocasiones más destacadas. Una vez más, Asier y los palos mantuvieron vivo al Xota. Tras varias defensas exitosas, Bebé logró anotar el empate definiendo de tacón un gran centro de Lucâo. Cuatro minutos después se cumplió la ley del ex. Raúl Rocha anotó el 1-2 a la salida de un córner. Un duro golpe para el conjunto navarro que apenas había tenido ocasiones en la segunda parte.

POLÉMICA ARBITRAL

Osasuna Magna reaccionó a tiempo y comenzó a gozar de ocasiones en ataque. Mediante un gran Dani Zurdo y el empuje de la grada, el conjunto navarro logró una superioridad numérica tras la expulsión de Bebé. Una expulsión más que reclamada por el banquillo local. El árbitro mostró la segunda cartulina amarilla al jugador del Cartagena, pero se olvidó de indicar que el jugador estaba expulsado. Tras el reclamo por parte del banquillo local y todo el público, el árbitro asumió su error y expulsó a Bebé. En la superioridad, Magna aprovechó su ocasión para anotar el empate a dos. Linhares fue el autor del gol después de realizar una gran jugada individual en la que regateó al portero visitante, Raúl.

Con el empate, ambos conjuntos buscaron la victoria pero fue Osasuna Magna el que tuvo la más clara. Lucâo, protagonista en las buenas y malas jugadas del encuentro, zancadilleó a Zurdo realizando la sexta falta y otorgando un doble penalti para los navarros. Juninho fue el encargado de ejecutarlo. Los nervios se palpaban en el pabellón Anaitasuna. Finalmente Raúl realizó una gran estirada y el encuentro finalizaba en empate a dos.

Arregui: “Si eres muy fallón en Primera se paga”

El entrenador de Osasuna Magna no salió muy satisfecho del partido. “Hemos tenido diez metros, antes más... Se ha puesto mal porque en los primeros diez minutos de la segunda parte no hemos estado nada bien, muy espesos, muy fallones, con falta de coordinación, con errores no forzados absurdos, mal. Cuando se ha puesto peor el partido hemos empatado, hemos tenido tres contras clarísimas para ponernos por delante, pero al final nos llevamos un punto que puede saber a poco, pero ellos han estado mejor”, contó tras el partido. “El equipo ha competido bien, a pesar de que hay que corregir muchas cosas. Tenemos que mejorar porque hemos tenido ocasiones y no nos puede pasar lo de la segunda parte. Si eres muy fallón en Primera se paga”, añadió.

A Osasuna Magna le faltó el capitán. “Se ha lesionado en el entrenamiento y son cosas que pasan. Siendo él me extraña que sea un susto”.