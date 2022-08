Raúl Rocha deja Osasuna Magna para jugar en el Cartagena

Osasuna Magna y Jimbee Cartagena han alcanzado un acuerdo en las últimas horas para el traspaso de Raúl Rocha, ala pivot de 26 años que esta temporada iba a cumplir su segundo curso en el CD Xota. han alcanzado un acuerdo en las últimas horas para el, ala pivot de 26 años que esta temporada iba a cumplir suen el CD Xota.

Raúl Rocha llegó a Navarra en el mercado veraniego de la pasada campaña 2021-2022 , siendo la primera incorporación al equipo en aquel momento.

Tras dos temporadas en el Todis Lido Di Ostia de Italia se ponía a las órdenes de Imanol Arregui para afrontar su primera experiencia en la liga española. Con Osasuna Magna ha anotado un total de 8 goles, siendo junto a Jhonatan Linhares (14) y Dani Zurdo (11), uno de los jugadores más realizadores en el plano ofensivo.

Antes de poner rumbo hacia su nuevo destino el jugador brasileño dedica unas palabras a la afición: "Estar en el Xota ha sido una experiencia muy buena. Estar aquí es estar como en una familia. Ha sido una experiencia increíble para mí. Me gustaría agradecer a toda la afición por los días que he estado aquí. Por aquellos días malos en los que siempre me han ayudado y por aquellos otros días repletos de alegrías y cosas buenas".