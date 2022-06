Adrián Pereira seguirá defendiendo la portería del Aspil-Jumpers la próxima temporada

Adrián Pereira continuará la próxima campaña defendiendo la portería del continuará la próxima campaña defendiendo la portería del Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS tras el acuerdo entre ambas partes para prolongar el contrato del portero, que sumará así su tercera temporada en Tudela, según ha comunicado el club este miércoles.

En la presente campaña, el aragonés ha disputado 12 partidos en todas las competiciones "y ha tenido una alta incidencia en el juego de ataque, ya que ha repartido un total de 5 asistencias, números muy destacables habida cuenta de que se trata de un portero", ha destacado la entidad ribera.

Pereira se ha mostrado "muy contento" de continuar en Tudela. "Es un club familiar y cercano, y en la plantilla somos todos amigos", destaca. Además, resalta que mantiene una gran amistad con Marcão, su ‘rival’ bajo palos. "He compartido puesto con muy buenos porteros de los que siempre he aprendido y con los que siempre me he llevado bien, y con Marcão es igual. Somos compañeros de equipo, rivales en el puesto, pero amigos fuera de la pista".

El jugador aragonés confía en continuar con su progresión. "Creo que ha sido la temporada en la que más he crecido a nivel deportivo y personal porque ahora creo que soy mucho más profesional, algo que se ha visto reflejado", ha asegurado.