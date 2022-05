El Aspil, a tres puntos del ‘playoff’

No fue fácil, pero el punto cosechado el sábado por el Aspil Jumpers en Córdoba supo a gloria enque se podía haber decantado por cualquiera de los dos bandos. Un empate que supone un paso más de cara a la clasificación de los riberos para el play off por el título y que, sobre todo, y lo más importante, hace que el AspilSi gana el próximo fin de semana en Tudela al Levante, que el sábado perdió sus opciones al caer frente a InterMovistar, será equipo de play off. En caso contrario, tendrá que esperar a ver qué hacen sus rivales. Y es que ahora en esta lucha hay 4 equipos implicados para 3 plazas: ElPozo, el propio Aspil, Industrias Santa Coloma, que pinchó al empatar, y Jaén. Una lucha de la que el sábado se cayó, precisamente, el Córdoba, al que el empate frente a los riberos le dejó sin opciones.