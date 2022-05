Punto para seguir soñando

ElPozo siempre es una gesta, pero el sábado quedó una sensación agridulce porque el opciones de meterse en el play off por el título a cinco jornadas del final. Sacar un punto en la pista desiempre es una gesta, pero el sábado quedó unaporque el Aspil jugó un gran partido y tuvo muchas opciones de haberse llevado la victoria. Pero un punto tampoco es malo, teniendo en cuenta que los riberos mantienen intactas suspor el título a cinco jornadas del final.

Ninguno de los dos equipos llegaba en buen momento al choque del sábado. Los murcianos, con 3 partidos consecutivos perdiendo; y el Aspil, tras 4 jornadas sin ganar, las tres últimas cosechando otros tantos empates.

El partido empezó con un primer aviso de ElPozo a cargo de Valerio, que mandó el balón al palo. Pero el Aspil reaccionó y dejó claro desde el principio que iba a por el partido. Respondió por medio de su portero Marcao, cuyo disparo lejano se fue por poco, y desde el principio se vio que los murcianos no estaban cómodos.

De nuevo el Aspil, por medio de Carlos Bartolomé, dispuso de tres ocasiones consecutivas que por poco no se concretaron en gol.

EL ASPIL, POR DELANTE

Los riberos siguieron dominando y un saque largo de Marcao le llegó a Terry que, tras dejar sentado a un defensa, tiró a puerta. Juanjo la rechazó, pero Nacho Gómez, muy atento, cazó el balón y lo mandó a la escuadra para marcar el 0-1.

La alegría duró poco, ya que, apenas dos minutos después, el canterano Juanico protagonizó una jugada por la derecha que remató Rafa Santos en el área para empatar.

Pero el Aspil seguía controlando el balón y el ritmo del juego y esa actitud le llevó a volver a ponerse por delante. Pintinho cazó un balón largo en el borde del área, controló con el hombro casi de espaldas y se inventó una vaselina que acabó en las mallas (1-2).

ElPozo se veía impotente ante el buen hacer de los riberos, pero, a pesar de todo, su calidad siempre acarreaba peligro. Y lo demostró de nuevo Rafa Santos, que mandó otro disparo al palo, aunque Vasques la tuvo también para el Aspil antes del descanso, pero se encontró con Juanjo.

La segunda parte empezó igual, con el Aspil dominando y sin claras ocasiones de los murcianos, que seguían atascados. Una situación que llevó a su entrenador a intentar romper el partido con portero jugador a falta de 9 minutos. Y le salió bien. En la primera jugada, Rafa Santos la mandó al palo y poco después llegó el empate de los locales con un golazo por la escuadra de Valerio.

El Aspil respondió también con portero jugador dejando claro que quería los tres puntos y ambos equipos dispusieron de sus ocasiones. La última estuvo a punto de suponer la victoria para los riberos. Pintinho lanzó un balón largo y lo despejó de cabeza Matteus hacia su portería poniendo en aprietos a Juanjo, que salvó el tercero del Aspil con un paradón, justo antes del pitido final.

José Lucas Mena ‘Pato’: “Creo que hemos hecho más méritos para ganar”

El entrenador del Aspil, José Lucas Mena ‘Pato’, se mostró satisfecho con el partido de ayer, aunque lamentó no haber podido sacar los tres puntos. “Necesitábamos los 3 puntos para el play off. Lo hemos intentado, pero un empate en Murcia no es mal resultado”, indicó. Calificó como “gran partido” el de sus jugadores. “El resultado puede ser justo, pero creo que hemos hecho más méritos para ganar. Me voy contento porque ya hemos cumplido con el objetivo de la permanencia -ya la ha conseguido matemáticamente-, pero lucharemos por el play off, que se merecen los chicos por todo el trabajo que están haciendo”, dijo, antes de insistir en que “hay que sumar de 3 en 3 porque, si no, te puedes descolgar” en la lucha por el play off.