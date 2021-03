José Lucas Mena 'Pato' renueva dos temporadas con el Aspil-Jumpers Ribera Navarra

Actualizada 26/03/2021 a las 12:29

El presidente del Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS, Alberto Ramírez, y José Lucas Mena ‘Pato’ han anunciado este viernes que el técnico alicantino seguirá dos temporadas más al frente del conjunto naranja.



‘Pato’, que se incorporó al club ribero en la temporada 2012-2013, cumplirá de esta manera once campañas al frente del Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS cuando concluya su vinculación contractual con el equipo de Tudela.



El técnico alicantino ha reconocido en la rueda de prensa que ha ofrecido en el polideportivo Ciudad de Tudela, que ha sido una decisión “complicada” y “difícil”, pero que al final el club “me ha vuelto a ilusionar y esa ha sido la razón de que haya querido continuar dos temporadas más”.



Asimismo, ha asegurado estar “feliz” y “contento” porque “me siento a gusto, mi gente está bien aquí” y el director deportivo “además de darme la posibilidad de seguir en este club, me ofrece la oportunidad de volver a generar ilusión en la gente. La idea es volver a hacer ese equipo que enamoraba, volver a hacer un buen fútbol sala e intentar dar pasos hacia arriba y luchar con los mejores equipos de la liga”.



‘Pato’ ha confirmado su continuidad en el Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS, pese a que el equipo no tiene garantizada su permanencia en la máxima categoría y ha dejado claro que, en caso de descender, no abandonaría el barco y estaría al frente del proyecto para recuperar la categoría perdida. “Llevo muchos años en el fútbol sala, he entrenado en Segunda, y si descendiéramos habría que hacer un proyecto para ascender y yo estaría en él sin ningún problema”.



“Por nuestra cabeza no pasa lógicamente perder la categoría”, ha añadido. “La salvación está complicada, es un año difícil para todos: pandemia, no hay afición, bajan tres equipos y promociona un cuarto y, al final, estamos metidos en esa pelea de la permanencia, pero en ningún caso pensamos en bajar a Segunda, sino en que vamos a ser capaces de solventar la situación y en que vamos a hacer un proyecto ilusionante”, ha puntualizado el alicantino.



También ha reconocido que estos últimos meses “ha habido contactos con varios clubes, que han apretado bien, y este año he estado más cerca de salir que otras veces. He tenido que hablar con la familia y sopesar todo y, tras hacerlo, he decidido marcarme otro reto ilusionante: formar un buen Ribera Navarra en estos dos próximo años”.



‘Pato’ tiene el reto de “volver a hacer disfrutar a la afición y por qué no volver a disfrutar algún año más de la Copa de España, de esos buenos momentos que hemos tenido y esto solo se consigue con trabajo y con ilusión. Quiero vender a la gente la ilusión que me ha vendido a mí el club para continuar”, ha precisado.



Por su parte, el presidente del club, Alberto Ramírez, ha señalado que anunciar la renovación de ‘Pato’ por dos temporadas es una buena noticia para el Aspil-Jumpers Ribera Navarra. "Es una pieza importante del proyecto. Todos estábamos deseando dar esta noticia; no sé si es un momento oportuno o no, pero va a ser un aliciente para todos”.



“Cuando las cosas van mal, es bueno dar este tipo de noticias, ya que transmites confianza al grupo y a la gente que trabaja en el club. Es una manera de decir que el Aspil-Jumpers Ribera Navarra está vivo y que trabaja para salir adelante en esta situación complicada”, ha concluido Ramírez.



En la rueda de prensa también ha participado el director deportivo, Samuel Pozos, que ha confesado que “ha sido la renovación más complicada, de las que ha negociado con ‘Pato’, y es de valorar su continuidad. Es un día muy feliz para el club”.



Pozos ha señalado que ‘Pato’ “es el mejor entrenador que el Aspil-Jumpers Ribera Navarra puede tener y así lo creemos dentro del club. Por eso, es importante tener a quién quieres tener”.