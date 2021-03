Actualizada 22/03/2021 a las 06:00

La derrota de Osasuna Magna en el Palau Blaugrana se antojó demasiado abultada por los méritos del equipo de Imanol Arregui (5-1). El técnico del Xota planteó un partido muy serio, y consiguió que sus pupilos se mantuvieran bien plantados en defensa y lograsen hacer daño con balones a la espalda de los defensores azulgranas. Los porteros fueron los más destacados de un primer tiempo correcto de ambos conjuntos, con ritmo y escasas interrupciones, pero en el que arriesgaron poco de cara a portería. De esta forma, se llegó al descanso sin goles y el duelo terminó por decidirse en los últimos 20 minutos.

Los jugadores de Arregui saltaron a la pista con la ambición de buscar una victoria que les permitiera continuar mirando hacia los puestos de arriba. Linhares fue el primero en intentarlo para el conjunto navarro con un disparo que se marchó directamente fuera, igual que un tiro exterior de César que a punto estuvo de sorprender a Dídac. En la otra portería, la que defendió Asier con buena nota, Marcenio fue el encargado de crear peligro, pero se topó con una buena mano del guardameta, que repelió su disparo.

Los de Imanol Arregui intentaron desnivelar el partido al contraataque, como en una acción en la que Wanderson se quedó solo ante el guardameta y este le adivinó las intenciones en su intento de vaselina. El conjunto verde también probó suerte con jugadas de estrategia, y Bynho acabó rematando una acción a balón parado sin fortuna. Marcenio volvió a tener una ocasión clara y Matheus se encontró con el larguero.

Con tablas en el marcador y el partido totalmente abierto arrancó un segundo tiempo en el que pronto el Barça puso tierra de por medio con un gol de Aicardo en un disparo lejano y raso que sorprendió a Asier. El guardameta le negó un gol a Daniel con una parada con el pecho que le dejó aturdido en el suelo, aunque se levantó sin mayores problemas. Minutos después, Osasuna Magna encajó el segundo tanto. Fue obra de Matheus, que, tras una jugada colectiva, terminó mandando el balón al fondo de la red de tacón.

Tras esa acción, Imanol Arregui solicitó tiempo muerto. Le sirvió para volver a la buena dinámica del primer tiempo y generar ocasiones buscando el gol a la desesperada, que llegó tras mucha insistencia. En una jugada elaborada desde primera línea y tras una combinación con Fabinho, Bynho regateó a Dídac para recortar distancias en el ecuador del segundo tiempo. Este gol hizo que el conjunto navarro se creciera y creyera en darle la vuelta al marcador, a pesar de las cinco faltas.

Asier continuó teniendo faena y respondió a un nuevo disparo de Ferrao y a uno lejano de Adolfo para mantener un resultado corto. No pudo hacerlo ante Joselito, que anotó el tercer gol de los locales de volea tras un saque de esquina. A pesar de este batacazo, Osasuna Magna no se rindió y propuso ante un Barça que subió las líneas de presión. Imanol Arregui esperó unos minutos para arriesgar y jugar de cinco, pero finalmente lo hizo mediante Tony a poco menos de cinco para el final. Sin embargo, Adolfo sentenció el encuentro con dos dianas en el último minuto.

Arregui: “DEBEMOS TENER UN PORCENTAJE DE ACIERTO MAYOR”

El técnico de Osasuna Magna, Imanol Arregui, lamentó la falta de gol de su equipo, en un partido en el que hizo una “muy buena primera parte”. “Tuvimos ocasiones muy claras que si queremos ganar en el Palau no podemos fallar. Aquí debemos tener un porcentaje de acierto mayor. En la primera mitad jugamos muy bien y merecimos marcar, pero la segunda se nos puso cuesta arriba con el 2-0”. Comentó Arregui que el tercer gol hizo “mucho daño”. “Estábamos bien, llegando. No es un partido de 5-1 para nada. Las que ellos tuvieron claras fueron dentro y las nuestras, no. Se entrena todo, pero el gol se paga”. Xota tendrá una semana de descanso por la disputa de la Copa de España. El técnico cree que les servirá “para recuperar y seguir”. “Tenemos todavía diez partidos por delante y hay que continuar peleando”.

FICHA TÉCNICA:

5 - Barça

Cinco inicial 21. Dídac. 18. Marcenio. 2. Aicardo. 8. Adolfo. 11 Ferrao.

Suplentes 99. Ximbinha. 3. Matheus. 6. Daniel. 7. Dyego. 13. Joselito. Bernat Povill. 4. André Coelho.



1 - Osasuna Magna

Cinco inicial 1. Asier. 8. Roberto Martil. 4.Tony. 6. Dani Zurdo. 14 Linhares.

Suplentes. 29. César. 2. Wanderson. 3. Juninho. 17. Bynho. 17. Mancuso. 99.Fabinho.



Goles

1-0 (m. 22): Aicardo. 2-0

(m.26): Matheus. 2-1 (m.29): Bynho. 3-1 (m.32): Joselito. 4-1 (m. 39): Adolfo. 5-1 (m.40): Adolfo.



Árbitros

Mayo López y Panadero Díaz-Concha. Mostraron tarjeta amarilla a Daniel, del Barça, y a Wanderson, de Osasuna Magna.



Incidencias

Palau Blaugrana, partido disputado a puerta cerrada.