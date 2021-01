Aspil y Osasuna Magna inician el 2021 midiéndose en la Caldera

Actualizada 04/01/2021 a las 06:00

Los ‘reyes’ del fútbol sala navarro, Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala y Osasuna Magna, inauguran el 2021 este lunes por la tarde en la ‘Caldera’, a las 20 horas, viéndose las caras. Y lo harán justo antes de la noche más mágica del año, en la que el mundo entero recibe a Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente. Por eso, tanto uno como otro espera un regalo adelantado en forma de 3 puntos.

Y es que ambos necesitan los puntos como el comer, aunque, eso sí, para lograr objetivos diferentes. Los de ‘Pato’, penúltimos en la tabla, tienen que sumar de tres en tres para salir de la zona de descenso, en la que llevan instalados prácticamente todo lo que va de temporada. Actualmente, tienen 12 puntos, pero con un partido menos disputado, el aplazado contra Jaén que se jugará el 17 de febrero.

ENTRAR EN LA COPA DE ESPAÑA

En cambio, los de Imanol Arregui, décimos con 17 puntos, quieren la victoria para lograr meterse en la Copa de España, de la que, ahora mismo, les separan dos puntos. No obstante, no ganan desde el pasado 27 de noviembre, cuando se impusieron al Córdoba por 3-2 en el Anaitasuna. Eso sí, vienen de firmar tres empates importantes ante rivales de la zona alta de la tabla, como son Levante (3-3) y Valdepeñas (2-2), y ante el Zaragoza (4-4), un rival directo por entrar en Copa.

Los que sí tienen la victoria más reciente son los de ‘Pato’, que se reencontraron con ella el pasado 22 de diciembre en Tudela con la visita de Antequera, tras tres derrotas consecutivas ante Zaragoza, Burela y Valdepeñas. Pero no fue un triunfo cualquiera. Además de para sumar los tres puntos y coger una bocanada de aire fresco antes de las Navidades, sirvió para que los naranjas se volvieran a encontrar con el gol, ya que venían acusando la falta de finalización. Hasta 5 veces lograron que el esférico tocara la red.

LA RAVANCHA DE LA COPA DEL REY

Pero que el choque se juegue vísperas de Reyes no es lo único que lo hace especial. Como se recordará, 2020 impidió que riberos y norteños se enfrentaran en liga regular, al quedar suspendida la competición por la pandemia mundial del coronavirus. Por eso, las ganas de medirse han aumentado.

No obstante, sí que lo hicieron el pasado 24 de noviembre en los dieciseisavos de la Copa del Rey, en un partido que acabó llevando el sello del Magna. Los de Irurtzun se impusieron al Ribera por 2-6 y lograron el pase a la siguiente ronda, aunque el encuentro fue más igualado de lo que acabó reflejando el marcador.

Es por eso que en Tudela hay ganas de revancha, así que se avecina un encuentro de lo más intenso, teniendo en cuenta que, de por sí, ya son partidos más ambientados de lo normal.

CON EL AMBIENTE DE LA AFICIÓN

Y la gran diferencia respecto a ese derbi copero de 2020 es que, esta vez, sí que habrá público en las gradas del Ciudad de Tudela, por lo que no hay duda de que el ambiente estará asegurado. No estarán llenas, como suele ser habitual, por las limitaciones de aforo, pero se acabó la frialdad de mover el balón sin gritos, aplausos ni bombos.

Para los aficionados riberos este es, sin duda su mejor regalo de Reyes, aunque seguro que también han pedido la victoria en sus cartas, al igual que lo habrán hecho los de Osasuna Magna. Pero como nadie sabe quién recibirá su regalo por adelantado, solo queda esperar a que los árbitros den el pistoletazo de salida y comience el partido. Siendo un derbi navarro, todo puede pasar. Eso sí, la fiesta está asegurada.

LAS CIFRAS



9 de los 17 derbis que se han disputado hasta la fecha en liga regular, Osasuna Magna se ha llevado los 3 puntos en 9 ocasiones.



El Ribera, por su parte, ha ganado 4, siendo el último el de la temporada 2018-2019 en Tudela, cuando se impuso por 4-2.



Solo 4 derbis han acabado en tablas. Tres de ellos en Pamplona y uno en Tudela.

‘Pato’: “Será complicado, pero veo al equipo enchufado”



Después de 9 temporadas al frente del banquillo del Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala, su entrenador, José Lucas Mena ‘Pato’, sabe de sobras la importancia que tienen este tipo de partidos, en los que “da igual lo que te juegues”. Por eso, y por la complicada situación que atraviesa el equipo, ayer aseguró que “solo nos interesan los 3 puntos”.

“Será complicado y difícil, como siempre, pero veo al equipo enchufado y espero que seamos los mismos que ante Antequera”, continuó diciendo el mister, para quien estaría bien “poder sumar dos jornadas consecutivas de 3 en 3, que es lo que no hemos hecho en todo el año”. En este sentido, apuntó también que eso les permitiría meterse “en el pelotón de equipos” de la zona media de la tabla y ganar “confianza, autoestima e ilusión”.

COMPETIR EN LAS 2 ÁREAS

Para el técnico alicantino, la clave principal del encuentro es “competir en las dos áreas”, aunque también ha transmitido a sus jugadores que tienen que “entrar bien en el partido, estar concentrados, intensos, competir, no regalar nada...”. “Yo creo que el equipo necesita sentirse cómodo para hacer nuestro partido e intentar dominarlo”, insistió ‘Pato’, quien, si tuviera que escribir la carta a los Reyes pediría “salud y que todo vuelva a la normalidad”. “Y si, además de eso, te llega una victoria ante el Xota sería algo bonito para poder brindársela a la afición, que siempre te mete en el partido”, concluyó.

Arregui: “Necesitamos ganar para seguir en la zona media”



Imanol Arregui, técnico de Osasuna Magna, lo tiene claro. “Es un partido especial en el que poco tiene que ver cómo llegue cada equipo y cómo esté la clasificación, su resultado siempre es incierto”, expuso. Y no es para menos, si se tiene en cuenta que, para el entrenador del conjunto verde, los derbis “siempre se terminan decidiendo por pequeñas cosas, así que tendremos que estar pendientes de que estos pequeños detalles vayan a nuestro favor”.

Además, es consciente de que ambos necesitan los puntos. “Necesitamos ganar. Estamos jugando mucho mejor de lo que dicen los resultados, y al Ribera también le está pasando lo mismo, así que será importante para los dos y se lo llevará el que menos errores cometa”, afirmó.

REPETIR DE NUEVO

La última vez que ambos se enfrentaron fue en noviembre del año pasado, en Copa del Rey. Entonces, el triunfo fue para los de Irurtzun, aunque Arregui reconoció que “fue bastante igualado”. “Supongo que este será parecido y a ver si podemos llevárnoslo otra vez”, indicó el mister, quien quiere “explotar todas las opciones posibles para estar en la pelea” por entrar en la Copa de España, aunque “se nos ha puesto francamente difícil”.

En cualquier caso, “tenemos que intentar sacar los 3 puntos porque son muy importantes para alejarnos de la zona peligrosa y seguir en la zona media”, manifestó.

Vivir un derbi fuera del 40x20



Alberto Ferraz ‘Bynho’, lleva 4 temporadas defendiendo el escudo de Osasuna Magna, una más que las que suman Alejandro Lemine y Eugenio Miramón ‘Uge’ luciendo la camiseta del primer equipo del Ribera Navarra. Curiosamente, para los tres, después de tantos años, esta va a ser la primera vez que se pierdan un derbi navarro.

El jugador del conjunto de Irurtzun lo hará tras ver la tarjeta roja contra el Zaragoza el pasado 22 de diciembre, mientras que los riberos no estarán debido a sus respectivas lesiones. Lemine continúa con su proceso de recuperación del recto anterior del cuádriceps de su pierna derecha, y Uge fue operado la semana pasada de una hernia inguinal.

DESDE LA GRADA

Al jugarse en Tudela, Lemine y Uge verán el duelo desde la grada. “Aportar, poco puedo aportar. Sólo ánimos y transmitir cualquier detalle o ayuda que vea desde fuera”, relata el gaditano, al tiempo que confiesa que ve “cada día mejor” al equipo. “Creo que las sensaciones son muy buenas y si somos eficaces arriba, de cara a puerta, creo que nos podemos llevar el partido”, manifiesta Lemine, quien confía 100% en sus compañeros, al igual que ‘Uge’.

En su caso, al ser tudelano, “el derbi navarro es el encuentro más importante y el más emotivo, así que me sabe mal por mí y por el equipo, y me da mucha pena”, asegura el joven. “A cualquiera le gusta jugar este partido y creo que solo valen los tres puntos para la afición y para el equipo”, insiste ‘Uge’, toda vez que confiesa que cree que irá “muerto de nervios por no poder saltar a la pista y ayudar al equipo”.

Aunque, por otra parte, se muestra “tranquilo” porque “el equipo ha recobrado la ilusión tras la victoria ante Antequera y estamos preparados”.

DESDE CASA

En cambio, el que no estará presente en el encuentro de este lunes por la tarde es Bynho. “Por el tema de la covid no viajo. Además, yo en la grada lo paso fatal, así que me quedaré en casa e intentaré verlo por algún lado y enviarle energía positiva a mis compañeros”, señala el brasileño, que fue el autor de 3 de los 6 goles del derbi en la Copa del Rey del pasado mes de noviembre.

“Contra el Aspil siempre tengo la suerte de marcar y es una pena no poder disfrutar de este partido”, aunque “espero que nos hagamos con los tres puntos, porque necesitamos ganar”, termina diciendo el jugador verde, quien ve “súper motivados” a sus compañeros.