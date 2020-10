David García Beltrán: “Va a ser todo muy frío, pero lo importante es que se va a jugar”

Actualizada 01/10/2020 a las 06:00

El capitán del Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala, David García, saltará el sábado al 40x20 por primera vez esta temporada. Una lesión en su tobillo derecho le ha hecho parar un mes, pero ya está preparándose para estar al 100%. Para él, es su novena campaña en el conjunto ribero y, como capitán, desea hacer algo bonito para conmemorar el 20 aniversario del club.



Atípica es la palabra que más se ha repetido en las últimas semanas para definir esta pretemporada. ¿Cómo se ha vivido en el vestuario?

Con alegría después de haber estado tantos meses parado y, por supuesto, con ganas de empezar a competir y hacer lo que más nos gusta, que es jugar.

El pasado 12 de septiembre, cuando iban a disputar su primer partido amistoso, se enteran de que un jugador ha dado positivo. ¿Qué pasa en ese momento por sus cabezas?

Nos rompió el ritmo de entrenamientos y de pretemporada. No solo afectó a temas de salud, sino también a lo deportivo, porque por protocolo nos aislamos, nos hicimos las PCR y dejamos de entrenar. Al final, esta temporada tenemos que ser responsables para que no nos vuelva a pasar, porque ya sabemos lo que es tener un positivo en la plantilla.

¿Tanto se ha notado a nivel físico?

A nivel físico se ha notado, pero ha sido peor en lo táctico. Han llegado siete compañeros nuevos y este parón nos ha roto todos los esquemas para que cogieran el modelo de juego de ‘Pato’, que es un poco más complejo. Y luego, también en el plano competitivo, porque hemos perdido tres partidos de pretemporada, pero es lo que hay.

Hablando de las nuevas incorporaciones, ¿cómo está viendo su adaptación desde dentro?

Los nuevos se están adaptando bien y rápido. Hay que tener paciencia porque este sistema no se coge de un día para otro.

Y, ¿qué le pareció lo que vio en los dos encuentros que se jugaron la semana pasada?

Me han sorprendido para bien. Hay cosas que mejorar, pero a nivel individual los he visto muy bien. Hay gente muy competitiva y con ilusión de querer hacer algo bonito.

¿A qué se refiere con cosas que mejorar?

A tener más fluidez en ataque y mejorar los conceptos defensivos. Eso sí, no tengo ninguna duda de que con el tiempo y con ‘Pato’ encima nuestra lo lograremos.

En su caso, se ha topado de frente con un esguince y un edema óseo en su tobillo derecho. No ha podido disputar ni un minuto todavía.

Ya estoy recuperado de la lesión. La verdad es que tuve suerte porque no fue mucho para lo que podía haber sido, aunque sí que me rompió un poco el ritmo también. Lo importante es que me he recuperado en un mes y que ya estoy entrenando con el equipo para estar al 100% y jugar el sábado.

¿Ya están preparados para este primer encuentro contra Santa Coloma?

Creo que a nivel mental llegamos bien. En lo deportivo, nos faltan partidos, pero no es excusa. Tenemos que ganar y dejar los tres puntos en casa porque la Liga va a ser muy competitiva.

¿Qué sensaciones tienen después de haber estado parados siete meses?

Estamos alegres y nerviosos, pero cuando empiece a rodar el balón será un partido para ganar. La parte triste es que no vamos a poder estar con todo el público.

Además, este año las peñas cambian de ubicación y no las van a tener tan cerca.

Llevo 9 años viendo a las peñas abajo y sintiendo su calor, y verlos allá arriba -van a estar en las gradas superiores- con la mitad del aforo va a ser un poco triste. En cualquier caso, nos tenemos que adaptar a esta nueva situación y espero que termine lo antes posible para que todo el mundo pueda entrar y podamos disfrutar del fútbol sala y de su aspecto social.

Una de las cosas que permite la ‘Caldera’ es celebrar los goles con la grada de abajo. Los abrazos con los peñistas eran el pan de cada sábado. ¿Cómo se van a celebrar los goles este año?

Son cosas que no vamos a poder hacer. Antes lo celebrábamos con la grada por lo unidos que estamos con ella, pero ahora nos daremos el codo o lo celebraremos desde la distancia. Va a ser todo muy frío, pero lo importante es que se va a jugar.

Por otro lado, ni el protocolo del CSD ni el reforzado de la RFEF obligan a realizar test antes de los partidos. La Asociación de Jugadores de Fútbol Sala ya se ha pronunciado al respecto y pidió el martes un acuerdo entre clubes.

Lo que dice el protocolo es que no es obligatorio y nosotros pedimos que lo sea. El Ribera ya los ha hecho en pretemporada y también los hará durante la competición. El club está comprometido para garantizar nuestra seguridad y la de todos.

Para terminar, y aprovechando que la temporada coincide con el 20 aniversario del club y el 10º del equipo en Primera División, si cerrase los ojos, los volviera a abrir y fuera junio, ¿qué le gustaría ver?

Que se ha normalizado todo, no hay pandemia y el Aspil ha quedado primero y campeón. De aquí a junio queda mucho trabajo, pero lo que más deseo es que esto acabe lo antes posible y que el equipo esté lo más arriba que pueda. Estamos trabajando para que sea una temporada bonita, porque sabemos que es un año especial.

Dos nuevos capitanes para el ribera navarra

Junto a David, también ostentarán el brazalete de capitán del Ribera Navarra Javivi y Pedro. El madrileño, a sus 24 años, será el segundo y Pedro, que ha vuelto este año al conjunto ribero tras un año en el Levante, el tercero. No obstante, a ninguno de los dos les pilla de nuevas. Y es que, como se recordará, la pasada campaña Javivi tuvo que ejercer como tal, tras las lesiones de los tres designados al inicio de la competición, y Pedro también lo fue en la temporada 2018-2019.

