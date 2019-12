22/12/2019 a las 06:00

2019 se presentaba como un año ilusionante para el Aspil-Jumpers Ribera Navarra Fútbol Sala. Y es que no pudo empezar mejor. En enero, el conjunto ribero lograba la clasificación para la histórica Final Four de la Copa del Rey y, con el transcurso de los meses, las alegrías fueron llegando en forma de victorias ante equipos como Inter, Xota, ElPozo o Palma. Victorias, que suponían un extra de motivación por todo lo que significaban.

Sin embargo, desde que los pupilos de ‘Pato’ dieran inicio a su novena temporada en lo más alto de este deporte, no han hecho más que vivir una serie de adversidades -lesiones, expulsiones, falta de pegada...- que les han llevado a despedir el año desde los puestos de descenso. Unos puestos en los que se metieron ayer, en la última jornada de la primera vuelta, tras caer por 4-1 en casa de un Levante, que, por contra, firmó su clasificación para la Copa de España.

Y eso que la igualdad fue el denominador común de los primeros compases, en los que tanto locales como visitantes dispusieron de varias ocasiones para haberse adelantado. De hecho, la tuvieron Márquez, por parte de los granotas, y Nil, de los riberos, solo que el primero estrelló el esférico en el palo y el segundo, en el larguero.

Pero, de repente, el ritmo del partido se tornó extraño. Tanto que ‘Pato’ decidió pedir tiempo muerto, tras el cual el conjunto naranja tuvo una doble ocasión para haber abierto el marcador. Entonces, fue Diego Ríos el que decidió parar el encuentro a falta de dos minutos para el descanso. En su caso, la charla fue más efectiva. Escasos segundos tardó el Levante en poner el 1-0 con el que se llegó al intermedio, tras una pérdida de balón de Gus en la salida de balón.

El Levante siguió golpeando

En la reanudación, el Aspil salió enchufado y dispuesto a remontar, y eso se vio reflejado en las 2 faltas que acumuló el cuadro levantino a los 30 segundos. No obstante, pronto se topó con lo peor que le podía pasar: encajar otro gol. Un gol que salió de las botas de Pedro Toro, en el minuto 23.

Así pues, el encuentro, con un 2-0 en el marcador, se ponía más que cuesta arriba para los riberos, que, para postre, no eran capaces de hacer su juego. Y eso tuvo consecuencias negativas. Maxi Rescia volvió a hacer daño al Aspil colocando el 3-0, a siete minutos del final. Y, aunque la respuesta naranja fue inmediata con un tanto de Paulinho, no sirvió para mucho. ‘Pato’ decidió salir de 5 con Lucas, pero ayer el gol fue más enemigo que amigo del Aspil, que tuvo que ver cómo su ex jugador Rubi aumentaba distancias poniendo el 4-1 definitivo que dio por finalizado el partido a falta de un minuto.

Visto lo visto, no cabe duda de que el año no ha podido acabar peor para los riberos, que se colocan decimoquintos, empatados a puntos (10) y diferencia de goles con un Zaragoza que es decimocuarto. Pero, como suele decirse..., año nuevo, vida nueva. Solo queda confiar en que el 2020 venga con ganas de devolverle la suerte, la pegada y los lesionados al Aspil para que pueda revertir la situación y empiece a escalar en la tabla.

‘Pato’ “Nos llevamos la derrota, pero me quedo con el trabajo de los chavales”

Tras el partido, el técnico del Aspil, José Lucas Mena ‘Pato’, señaló que la victoria rival era justa y que, aunque su equipo había generado ocasiones, el Levante había dominado más. “Nos llevamos la derrota, pero me quedo con el trabajo que están haciendo los chavales”, continuó diciendo el mister naranja, al tiempo que añadió que “lo importante ahora es recuperar fuerzas y gente para intentar salir de esta situación”. “Habíamos empezado un año muy bueno, pero ahora nos toca vivir la otra cara”, concluyó.

Levante 4. Cinco inicial: 13. Prieto 8. Maxi Rescia 2. Cecilio 11. Gallo 17. Cuzzolino. Suplentes: 24. Pedro Toro 9. Márquez 14. Sena 77. Rubi 16. Jorge Santos

Aspil Jumpers 1. Cinco inicial: 1. Gus 5. Lemine 8. Javivi 14. Lucas 15. Trípodi. Suplentes: 6. Paulinho 7. Nil 23. Uge

Goles: 1-0 (m. 18): Cuzzolino. 2-0 (m. 23): Pedro Toro. 3-0 (m. 33): Maxi Rescia. 3-1 (m. 34): Paulinho. 4-1 (m. 39): Rubi.

Arbitros: Hermanos Centeno Bono (comité catalán). Amonestaron con cartulina amarilla al local Cecilio. También la vio el jugador del Ribera Javivi.

Incidencias: Partido disputado en el Pabellón Municipal de Paterna ante unos 1.200 espectadores.

