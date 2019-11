Ricardinho dejará Movistar Inter tras esta temporada

Actualizada 25/11/2019 a las 22:17

El portugués Ricardo Filipe da Silva Braga 'Ricardinho' ha anunciado este lunes que abandonará el Movistar Inter al terminar el presente curso, después de siete temporadas en el equipo, y ha apuntado que es "el momento" de cambiar de aires, aunque no ha desvelado cuál será su próximo destino.

"Quiero anunciar que esta es mi última temporada en Movistar Inter. Hablé con el club el tercer día de la pretemporada en Segovia y les dije que pensaba que era el momento de dejar claro que era mi última temporada en el club, un club que me ha dado todo, que me ha hecho crecer como jugador y como persona. Yo creo que también he hecho crecer al club después de un momento menos bueno", desveló en la red social Instagram.

En este sentido, el ala luso resaltó que la decisión no parte de la intención de una negociación fallida, sino que fue totalmente meditada. "No fue una manera de querer negociar, no hubo nunca una intención de renovar o aumentar contrato, simplemente de informarles. Voy a seguir siendo un profesional, como siempre he sido, daré lo mejor e intentaré este año más que nunca terminar con la página de oro a un libro con una historia increíble. Intentaremos ser campeones y ganar todo lo que podamos", subrayó.

Sin embargo, no adelantó a dónde irá tras dejar el conjunto madrileño. "En el futuro ya veré para dónde iré. Sé que últimamente están hablando de Francia porque estuve de vacaciones ahí este 'finde'... Me alegro de que no haya ido de vacaciones a Barcelona o a Portugal, porque si no iba a crear un lío más grande", bromeó.

"He tomado esta decisión porque quiero que lo escuchéis de mi voz y que no escuchéis lo que se escribe en 'Twitters' de gente que poco sabe o mucho intenta crear para ganar 'likes'", advirtió.

Ricardinho, de 34 años y nombrado mejor jugador del mundo en 2010, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, recaló en Movistar Inter en la temporada 2013-14, estrenando su palmarés en el equipo con el título de campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala y el 'MVP' del curso.

Aquel fue el comienzo de una nueva época gloriosa para el equipo, que llevaba hasta entonces cinco años sin proclamarse campeón de Liga y que desde su llegada enlazó cinco títulos consecutivos. Además, logró dos Champions (2017 y 2018), tres Copas de España (2014, 2016 y 2017), tres Supercopas de España (2015, 2017 y 2018) y una Copa del Rey (2015).

