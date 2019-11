El Aspil Jumpers paga un mal inicio y cae en su visita al Jimbee Cartagena

Actualizada 16/11/2019 a las 18:25

Jimbee Cartagena se impuso este sábado a Aspil Jumpers Ribera Navarra en un duelo directo por los puestos de Copa de España (4-1). El buen inicio de partido realizado por los de Duda sirvió para que los albirrojos acumulasen una renta suficiente que a la postre sirvió para certificar la victoria y el quinto encuentro consecutivo de Liga puntuado. Con el ‘más tres’ los de Duda acabaran la jornada en octava posición de la clasificación. Por su parte, los de Tudela, a pesar de intentarlo, se vieron superados y consumaron una derrota que los acerca a la zona peligrosa de la clasificación.

El encuentro comenzó con el dominio momentáneo de los locales. Los de Duda dispusieron de las primeras oportunidades del partido siendo el disparo escorado de Franklin la ocasión más clara en los primeros compases del duelo. Por parte de los navarros fue Tripodi el que protagonizó el primer disparo peligroso sobre la meta de Raúl Jerez aprovechando el balón servido de un saque de esquina. En el reparto de ocasiones, la escuadra cartagenera a punto estuvo de firmar el primero de la tarde en un potente disparo de Attos que Gus acabó palmeando el esférico raso para evitar el gol. Minutos más tarde, fue Cobarro el que volvió a llegar con peligro a la meta de Aspil Jumpers Ribera Navarra en una nueva transición. En el minuto seis de partido, Jimbee Cartagena logró tomar ventaja en el marcador merced al zurdazo de Mellado que se coló en la red ante un superado Gus.

El gol no varió la tónica del encuentro del encuentro. Mientras que los de la Región de Murcia continuaron acumulando llegadas de peligro como la de Fernández, la escuadra dirigida por Pato no logró concretar sus ocasiones en ataque. Al filo de llegar al ecuador del primer tiempo, los locales lograron ampliar su renta en el marcador al aprovechar Fernández una mano salvadora de Gus al remate de Jesús Izquierdo para marcar el segundo. El tercero llegó tres minutos más tarde, al cazar Jesús Izquierdo un balón que introdujo en la puerta por debajo de las piernas de Gus. En la recta final de la primera mitad, el conjunto visitante adelantó sus filas contando con varias ocasiones para recortar distancias en el luminoso, sin embargo, el marcador no se movió al término de los primeros veinte minutos.

El partido no decayó en intensidad en el comienzo del segundo periodo. A los pocos minutos de juego, Lemine dispuso de una buena ocasión para disminuir la desventaja en el luminoso, pero su disparo, en dos tiempos, lo atrapó Raúl Jerez. La réplica la tuvo Cobarro con un forzado remate que se marchó por muy poco tras una rápida contra lanzada con un saque en largo del cancerbero local. A falta de poco más de once minutos para el final, los de Tudela lograron meterse de lleno en el partido al convertir el 3-1 con un pase en largo de Tripodi que Franklin, evitando que Uge rematase el balón, acabó colando el esférico en su propia portería. Paulinho lo siguió intentando con un potente disparo con la derecha que acabó tocando levemente Raúl Jerez para enviar el balón a córner.

Entrados en los últimos minutos del partido, ninguno de los dos equipos bajó la intensidad sobre la pista del Palacio de los Deportes de Cartagena. Cobarro buscó sentenciar el partido con un remate tras un libre indirecto, pero sin fortuna. Pato apostó en los compases finales por arriesgar con el portero-jugador con el objetivo de sacar algún punto de su visita al Jimbee Cartagena. No obstante, en la primera acción de cinco, el cuadro local amplió su renta en el luminoso del partido con un nuevo gol de Fernández, esta vez a rematar a puerta vacía desde su campo. A pesar del cuarto del Jimbee Cartagena, Aspil Jumpers Ribera Navarra no bajó los brazos, y contó con ocasiones, como el disparo a bocajarro de Lemine, pero el marcador no se volvió a mover.

El próximo sábado, a las 13 horas, los de Pato tienen una nueva oportunidad para buscar los tres puntos ante otro rival de entidad, en este caso ante el Palma Futsal.

FICHA TÉCNICA

Jimbee Cartagena: Raúl, Franklin, Jesús Izquierdo, Juanpi y Eka (quinteto inicial). También jugaron Raúl Canto, Attos, Mellado, Cobarro, Fernández y Marcao.

Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS: Gus, David, David Pazos, Alejandro Lemine y Tripodi (quinteto inicial). También jugaron Javivi, Uge, Nil, Paulinho, Lucas y Cuxart.

Goles: 1-0 Mellado (6'); 2-0 Fernández (8'); 3-0 Jesús Izquierdo (11'); 3-1 Franklin p.p. (29'); 4-1 Fernández (36');

Tarjetas: Por parte de los locales vieron amarilla Franklin, Juanpi y Jesús Izquierdo. Tripodi fue amonestado en el Ribera.

Incidencias: Palacio de los Deportes de Cartagena (1.800 personas)

