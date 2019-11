Imanol Arregui: "Nos han robado, es la mayor vergüenza que he vivido en mi vida"

Actualizada 09/11/2019 a las 17:23

El técnico de Osasuna Magna, Imanol Arregui, compareció ante los medios de comunicación con una mezcla de incredulidad e indignación tras lo sucedido en la pista de ElPozo Murcia. El técnico de Irurtzun, tras reconocer que el rival fue mejor en la primera parte, enfocó su análisis en la acción polémica que decidió el encuentro. “Nos han robado el partido de forma descarada. Es la mayor vergüenza que he vivido en mi vida. Y llevo 19 años en los banquillos”, aseguró el preparador navarro.

“Se ve desde el banquillo como toca. No me creo que no hayan visto quién ha tocado”, indicó en relación a la actuación de los colegiados tras el remate de cabeza de Araça que hubiera significado el 4-5 a falta de un minuto para el final del partido. “Y encima no es que ya no ganes el partido, es que además lo pierdes porque les dejas sacar rápido”, apostilló Arregui.

El entrenador lamentó que se escaparan “tres puntos importantísimos” y recordó que con este tipo de acciones se está jugando “con el dinero de todos”. “Ha sido lamentable, lamentable”, reiteró el técnico, visiblemente impactado por el desenlace inesperado del partido.

Arregui dijo sentir “rabia e impotencia” por lo sucedido en la pista de ElPozo e insistió en que el equipo local “fue mejor en la primera parte”. “Nosotros hemos mejorado en la segunda y hemos tenido oportunidades para marcar el quinto gol, pero si no las metemos es nuestro problema. Cada uno tiene que hacer su trabajo”, lanzó como mensaje para los colegiados.

“Es la mayor vergüenza que he visto en mi vida”, comentó de nuevo Arregui, quien admitió que a Osasuna Magna le falto en la primera parte “confiar más en su juego, tener el balón y ser más agresivo en defensa”. “Tras el tiempo muerto hemos mejorado, a pesar del error de conceder un 10 metros. Creo que hemos merecido más. Lo hemos hecho y nos lo han quitado”, sentenció el entrenador de la escuadra navarra.



