El Aspil-Vidal golpea primero y se impone a ElPozo Murcia

Actualizada 11/05/2019 a las 18:00

El Aspil-Vidal ha golpeado primero en el duelo inaugural de su eliminatoria de los 'playoff' por el título de Liga Nacional de Fútbol Sala, al imponerse en un partido eléctrico y muy competido a ElPozo Murcia, al que los navarros fuerzan a tener que remontar en los dos partidos restantes en tierras murcianas.



El equipo que entrena José Lucas Mena 'Pato' compitió de "tú a tú" ante el segundo clasificado de la liga regular, y terminó llevándose el duelo a su terreno, en 40 minutos de mucha igualdad y en los que el cuadro murciano nunca se encontró cómodo del todo.



Tras unos primeros minutos de tanteo entre los dos contendientes, Andresito, ex del cuadro navarro, fue el primero en animarse a probarlo tras un robo en la salida del balón del Aspil. Entre Gus y Pazos salvaron la ocasión y, segundos después, Lemine replicó en el área contraria topándose con la madera.



El control del juego correspondía al equipo de Pato, pero los murcianos transmitían mayor sensación de peligro cada vez que rondaban los dominios de Gus. Los riberos trataron de apretar, pero el conjunto de Giustozzi fue poco a poco recuperando el dominio y comiendo terreno a los locales.



El Aspil-Vidal, no obstante, volvió a mostrar su mejor versión sobre la pista en la recta final del primer periodo, rondando un gol que finalmente halló en las botas de Sergio González al filo del descanso. ElPozo pudo igualar pero, en pleno asedio, encajó el 2-0 tras una fulgurante contra local que finalizó Lucas.



Tras el paso por vestuarios, ElPozo recortó distancias muy pronto, gracias a un penalti que cometió Gus en una mala salida y que Miguelín transformó con un potente zurdazo. Los locales encajaron el golpe con entereza y, aunque los murcianos ganaron metros, respondieron con algunas ocasiones peligrosas.



El choque se convirtió entonces en un correcalles en el que los dos equipos proponían y se exponían a partes iguales. ElPozo comenzó a arriesgar a la hora de sacar el balón y, en una de esas jugadas, Ferran aprovechó la astucia de Lemine, que le asistió a placer tras un robo y fabricó el 3-1.



Con los aficionados navarros volcados con el cuadro naranja, al ElPozo le tocó reaccionar con menos de diez minutos de partido por delante. Pese a su empuje, los de Giustozzi no conseguían generar situaciones de peligro, por lo que terminarían recurriendo al portero-jugador.



Álex, con su derechazo en ataque de cinco para cuatro, metió de nuevo a ElPozo en el encuentro a menos de tres minutos para el final. El equipo navarro sufrió en el tramo decisivo pero, gracias a las paradas de Gus y a los postes, que evitaron que Álex igualara a falta de cinco segundos, terminó llevándose este primer envite de los cuartos de final de los 'playoff' por el título de Liga.



FICHA TÉCNICA

3 - Aspil-Vidal: Gus, David, Sepe, Javi Mínguez, Sergio González -cinco inicial-, Tripodi, David Pazos, Lemine, Ferran Plana y Lucas.

2 - ElPozo Murcia: Fede, Xuxa, Matteus, Miguelín, Álex Yepes -cinco inicial-, Fer Drasler, Fernando, Valerio, Álex García, Andresito y Pito.

Goles: 1-0. Minuto 19: Sergio González; 2-0. Minuto 20: Lucas; 2-1. Minuto 23: Miguelín, de penalti; 3-1. Minuto 31: Ferran Plana; 3-2. Minuto 40: Álex Yepes.

Árbitros: Bustos Caparrós y Ramos Martín (comité andaluz). Amonestaron con tarjeta amarilla al jugador de ElPozo Matteus.

Incidencias: Primer partido de los cuartos de final del playoff por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala, disputado en el Polideportivo Ciudad de Tudela ante unos 1.000 espectadores.

Etiquetas Ribera Navarra

Selección DN+