El tercer puesto tendrá que esperar para el Osasuna Magna

21/04/2019 a las 06:00

Osasuna Magna salvó los muebles sobre la campana ante el Naturpellet Segovia, en un partido en el que los de Imanol Arregui no estuvieron a la altura de las circunstancias. El empate no les sirvió para asaltar la tercera posición del Movistar Inter y se la jugará el sábado en el último partido. El equipo navarro salió al Pedro Delgado con las ideas muy claras en un inicio atípico, ya que los primeros 35 segundos no se jugaron en protesta por los impagos del Naturpellet a sus jugadores

Selección DN+