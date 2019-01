El Aspil inaugura el 2019 en la 'Caldera' contra el Naturpellet Segovia

05/01/2019 a las 06:00

Propósito. Si hay una palabra que esté cien por cien relacionada con la llegada de año nuevo es, sin duda, propósito. Y es que muchos son los que cada 31 de diciembre se ponen a pensar qué objetivos quieren cumplir en el nuevo año que entra. De hecho, apuntarse al gimnasio, ahorrar o ponerse a dieta son los más comunes.



No obstante, las metas que se ha planteado el Aspil-Vidal Ribera Navarra Fútbol Sala son muy diferentes. Partiendo de que el club ribero siempre tiene como objetivo salvar la categoría, los de ‘Pato’ comienzan este 2019 con el propósito de meterse en los play off al final de temporada, después de que se quedaran a las puertas de la Copa de España por tan sólo dos puntos.



Y para lograr dicho propósito, el primer paso es ganar en la Caldera al Naturpellet Segovia, un equipo que, a diferencia del conjunto naranja, ocupa el penúltimo puesto en la tabla y suma 8 puntos. Son 14 menos que el Aspil, que actualmente es noveno.



El encuentro, que será el primero que se vivirá en el Ciudad de Tudela este 2019, comenzará a las 13 horas, dado que coincide con el día de la Cabalgata de Reyes. Por su parte, ‘Pato’ podrá contar con toda su plantilla, a excepción de Unai, que el pasado 1 de enero se marchó cedido al Noia Portus Apostoli de Segunda División, para lo que resta de temporada.



“Estoy contento porque es una oportunidad para poder disfrutar de minutos y seguir creciendo en una categoría muy competitiva en la que hay muy buenos equipos”, manifestó el ala tafallés.



En cualquier caso, ambos conjuntos acabaron el 2018 con derrotas en sus respectivos partidos. Los riberos no lograron vencer al Barça en casa -perdieron por 2-3-, aunque hicieron un buen partido. Y los segovianos también cayeron en casa por 1-5 contra el Movistar Inter.



Así pues, ganar hoy para el Aspil sería escalar un peldaño más de cara al propósito de acabar la temporada entre los ocho primeros clasificados para poder jugar los play off. No habrá que esperar mucho para ver si SS MM los Reyes Magos de Oriente cumplen el deseo de los de ‘Pato’ y emplean su magia para ayudar al Aspil a empezar el año con buen pie.



Iago Rodríguez “Me siento muy orgullo de haber pertenecido al Ribera Navarra"



Iago Rodríguez llegó a Tudela la pasada campaña para vestir la camiseta del Aspil. No obstante, tras cinco meses en la capital ribera, hizo las maletas en el mercado de invierno rumbo a Peñíscola, donde militó el resto de temporada. Hoy, regresa a la ‘Caldera’ por primera vez, pero lo hace defendiendo el escudo del Naturpellet Segovia.



¿Cómo afronta el partido a nivel personal?

Con muchas ganas. Es un sitio en el que he estado muy bien, aunque me marché por no tener la continuidad que deseaba.



¿Qué espera de este regreso a la Caldera?

No voy con ningún pensamiento en ese sentido. Mientras estuve en el Aspil lo hice lo mejor que pude y no me preocupa nada. Voy concentrado en intentar ganar el partido.



Sólo estuvo media temporada en el Aspil, pero ¿se llevó algo que le marcara?

Sí, sobre todo la gente. Dejé grandes amigos y ahora voy a aprovechar para pasar allí el fin de semana. El fútbol sala son momentos y puedes pasarlo bien o no, pero lo mejor que tiene es la gente con la que te encuentras. Me siento muy orgulloso de haber pertenecido al Ribera Navarra y estoy agradecido a todo el mundo por cómo me trataron en Tudela.



Suele decirse que la del Aspil es una de las mejores aficiones de España, ¿qué piensa usted después de haber militado en el conjunto naranja?

Estoy totalmente de acuerdo. Los últimos partidos que jugué en Tudela sentí un cosquilleo solo de ver cómo anima la gente. Es un pabellón muy frío, pero la afición se encarga de calentarlo y de crear el ambiente.



Por último, el Naturpellet se encuentra en un momento delicado. ¿Se ven obligados a ganar el choque?

Nos vemos obligados a ganar todos los partidos que quedan. Al final estamos en una situación muy complicada, pero vamos a luchar por la salvación porque prácticamente queda toda la segunda vuelta.

