Osasuna Magna se enfrenta en Anaitasuna al Jaén, que aún no ha perdido a domicilio

04/01/2019 a las 06:00

El pabellón Anaitasuna echa de menos el fútbol sala. El último partido, antes del parón navideño, se disputó hace un mes, el pasado 7 de diciembre, y la racha con la que terminó Osasuna Magna dejó con ganas de más a la afición. Esta tarde la espera se acaba, y además lo hará con un partido por todo lo alto. El Xota recibe a las 20.30 horas al Jaén Paraíso Interior, un equipo que todavía no ha perdido como visitante y que aspira, al igual que el equipo navarro, a los playoffs.



En la primera vuelta, el conjunto dirigido por Dani Rodríguez superó a Osasuna Magna por 6-3 en la segunda jornada de la liga; una de las siete victorias que acumula, aunque lograda ante un Xota aún sin carburar. Precisamente también son siete empates los que ha sumado, y que le alzan como el equipo que más tablas ha firmado en la LNFS este curso. Ha perdido dos partidos esta temporada y ambos se disputaron en Jaén. Así, a pesar de ser séptimo, sólo dos puntos le separan del cuarto, su rival de esta tarde. Por lo que, con un triunfo, el Paraíso Interior adelantaría a Osasuna Magna en la clasificación.



JUEGO DE DINÁMICAS



Su igualdad en la tabla es la que se espera también en la pista, ya que Anaitasuna pone en liza tres puntos entre dos equipos con rachas similares. El Jaén Paraíso suma seis partidos consecutivos sin perder, mientras que Osasuna Magna ha ganado siete de los ocho últimos choques disputados en liga -la derrota fue contra el Barcelona-.



Esta fiabilidad navarra se pondrá a prueba por la plantilla que tiene en sus filas al pichichi de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y que además es un viejo conocido del club de Irurtzun: el pívot andaluz Carlitos. El exjugador del Xota es ahora mismo es máximo goleador de la liga con 16 tantos, mientras que en Osasuna Magna Rafa Usín ha marcado dos menos.



Así, ambos tienen armas suficientes para llevarse la victoria, y lo han demostrado en las últimas temporadas, en las que se han vivido partidos emocionantes por parte de los dos contingentes, sobre todo después de los librados en los playoffs de las dos últimas campañas.



Pero además de la competitividad creciente entre ambos equipos, el partido de esta tarde tiene otro aliciente para la afición navarra: el de Adri Ortego. El jugador madrileño disputará esta tarde su primer partido con la camiseta del Xota, al que ha llegado procedente del Barcelona como cedido, después de la marcha de Chino -por motivos personales-.



Te puede interesar





Es por todo ello, por las vacaciones y por las ganas de fútbol sala por lo que el Xota prevé que el pabellón Anaitasuna se puede llenar de nuevo esta tarde. A las 20.30 horas el balón de la LNFS vuelve a rodar.



Imanol Arregui “A ver si estamos ahora al nivel”



El técnico de Osasuna Magna, Imanol Arregui, define el partido de esta tarde ante el Jaén Paraíso Interior como “complicado”. “Es un rival directo para nuestras aspiraciones de quedar entre los ocho primeros equipos al final de la liga regular y entrar al playoff. El Jaén es un rival difícil, que sólo ha perdido dos partidos en lo que va de temporada y, encima, en su casa. Da pocas concesiones y aprovecha muy bien los errores del rival. Defiende muy agresivo, pero también tiene mucho gol, como demuestra el pichichi de la liga, que es Carlitos”, explica Arregui, que valoró a su exjugador: “Está muy bien. Yo siempre me alegro de que a la gente que quiero le vaya bien”.



Además, el entrenador de Irurtzun reconoce que, tras una racha tan positiva, no sabe si equipo seguirá reaccionando igual tras el parón navideño. “Cuando hay parón, no sabes cómo vuelves a la competición. A ver si estamos al nivel de cómo la dejamos porque nuestros números eran de líder y va a ser muy difícil mantenernos”, opina Arregui, que cuenta con todos sus jugadores para el choque de esta tarde, en principio, incluso con Roberto Martil, con un edema en el aductor de su pierna izquierda.

Selección DN+