El Aspil, listo para recibir al Barça

22/12/2018 a las 06:00

El Aspil-Vidal Ribera Navarra Fútbol Sala podría recibir este sábado un regalo de Navidad por adelantado. Y es que los de ‘Pato’ se enfrentarán en la ‘Caldera’, a partir de las 18.30 horas, a uno de los equipos más poderosos de la competición, el Barcelona Lassa. Lo mejor que les podría pasar sería ganar al equipo de Andreu Plaza para empezar la segunda vuelta por todo lo alto y acabar el año de la mejor manera posible.

Pero el conjunto ribero sabe que vencer al Barcelona no es tarea fácil. Ni mucho menos. Los catalanes llegan a Tudela en el segundo puesto de la tabla y después de haber empatado contra el Inter Movistar en el Palau por 4-4. Por su parte, los de ‘Pato’, que vienen de ganar 6-3 al Zaragoza en casa, se dejarán la piel en la pista para poder darle una alegría a la afición después del chasco que supuso quedarse fuera de la Copa en el último minuto.

Aunque es cierto que no se les puede reprochar nada, porque, tal y como señaló el técnico alicantino, han hecho “una de las mejores primeras vueltas”. Respecto al choque de esta tarde, ‘Pato’ manifestó que “va a ser difícil porque el Barça tiene gente con mucha calidad individual”.

“Siempre digo que nos consideran un equipo complicado y, por eso, siempre vienen muy motivados porque les queremos quitar el balón para jugar un buen fútbol sala”, añadió el entrenador naranja, al tiempo que dijo que “no queda otra que seguir trabajando para que este partido sea competido, se decida al final y los jugadores se vayan de vacaciones para cargar pilas”.

En todo caso, habrá que confiar en la magia de la Navidad para ver si esta tarde los riberos dan la ‘campanada’ y le regalan a los suyos la mejor de las sorpresas: la victoria ante el Barcelona.

Duelo de hermanos en la ‘Caldera’

Como cada sábado, cientos de personas acudirán esta tarde a la ‘Caldera’ para animar al Aspil. Pero entre toda esta multitud, también estará Toni, que, aunque animará al conjunto naranja, no se caracteriza precisamente por ser un aficionado más del Aspil. De hecho, seguramente, pese a que pueda sonar raro, será la persona que más sufra en el encuentro de hoy porque verá cómo sus dos hijos se miden en la pista tudelana.

Y es que la ‘Caldera’ será escenario del duelo entre los hermanos Plana Oltra, que lucirán diferentes camisetas y defenderán escudos distintos. Ferran, ala del Aspil, y Dídac, portero del Barça, se verán las caras en el que será el choque inaugural de la segunda vuelta de la Liga.

“Es un partido especial porque no todos los días se puede jugar contra tu hermano y con el equipo que ha sido tu casa durante tanto tiempo”, reconoce el jugador ribero. Algo en lo que también coincide su hermano, que señala que “son partidos especiales que se viven de forma diferente”, aunque asegura que “durante el partido no pensamos en estas cosas porque cada uno mira por sus intereses”.

LA REVANCHA

Para Ferran el partido de hoy será el de la revancha. “Es la tercera vez que nos enfrentamos en Tudela. En la primera gané yo y en la segunda Dídac, así que esperemos que sea la revancha y los tres puntos se queden en casa”, bromea, al tiempo que señala que no hay rivalidad entre ellos. “Intentamos apoyarnos el uno al otro. Después de los partidos hablamos e intentamos ver en qué podemos mejorar. Rivalidad la justa y necesaria. Nos reímos y nos metemos caña en las sobremesas de las comidas familiares, pero siempre constructivamente”, añade.

Por su parte, el guardameta blaugrana afirma que “a nadie le gusta perder, pero cuando acaba el partido, queda a un lado, y seguimos siendo hermanos como llevamos haciéndolo toda la vida”. “De momento, en partido oficial no me ha marcado ningún gol y espero que el sábado no sea la primera vez, porque con las Navidades a la vuelta de la esquina el cachondeo estaría asegurado”, dice entre risas, aunque no hay que olvidar que Ferran está siendo el máximo goleador del Aspil en lo que va de temporada.

CONOCIMIENTO MUTUO

Y, aunque no han jugado nunca en el mismo equipo como jugadores profesionales y se pasen cinco años, ambos se conocen muy bien y saben cuáles son las carencias y los punto fuertes de cada uno. “Dídac es uno de los porteros con mejor saber estar en la portería. Es muy bueno con los pies, tiene seguridad y da confianza al equipo”, asegura Ferran, a la vez que apunta que “siempre ha sido mi referente”.

En este sentido, Dídac insiste en que Ferran es “un jugador inteligente, que conoce el juego, sabe interpretar muy bien y tomar las decisiones exactas en cada momento”. Además, también tiene palabras para la afición y confiesa que siempre le ha gustado jugar en Tudela “por el ambiente que se respira y porque veo que mi hermano está a gusto, que la gente lo quiere y que se siente valorado”. “Como hermano me gratifica y es bonito de vivir”, comenta.

No obstante, seguro que no es el único que disfruta de esto. También lo hará su padre que hoy verá el partido desde la grada e intentará apoyar a sus dos hijos. “Nuestros padres nos apoyan y nos vienen a ver siempre que pueden”, indica el portero culé, aunque reconoce que “siempre van más con él porque es el pequeño”.

Algo en lo que Ferran difiere: “Mi madre suele ir más conmigo porque a nosotros nos hacen falta más los puntos, pero mi padre es más de mi hermano, porque como de joven era portero creo que ve su reflejo”. Pero, en este caso, el ala del Aspil manifiesta que cree que su padre irá con él.

De todos modos, “el resultado es siempre lo de menos”. “Es un día que ambos viven con orgullo y con mucha satisfacción porque ven cómo sus hijos están compitiendo al máximo nivel en la mejor Liga del mundo”, asegura Dídac. “Siempre que vienen nos animan a los dos por igual y nosotros estamos encantados de poder vivirlo con ellos”, concluye.

