Javier Nagore y Alicia Carrera revalidan sus títulos de campeones navarros de cross largo

Partían como favoritos y no defraudaron. Javier Nagore y Alicia Carrera (Grupoempleo Pamplona Atlético) llegaron este domingo a Estella para revalidar el título foral en larga distancia en el cross del Club Atlético Iranzu. En una mañana agradable, con sol y temperaturas rozando los 18 grados, los campeones no dejaron apenas opciones a sus rivales en un circuito compacto y rápido en Los Llanos. Nagore sacó 33 segundos de diferencia a su perseguidor, Jaouad Boualame (Ruizca Ribera Atlético) y Carrera mantuvo una distancia de 18 con Vanesa Pacha (Hiru Herri).



Los dos atletas se colocaron en los grupos de cabeza desde los primeros metros. Nagore siguió el ritmo que en las dos primeras vueltas marcó Antonio Etxeberria (Beste Iruña). Después, la disputa quedó reducida a los tres que subieron al podio: Nagore, Boualame y el mediofondista Ayrton Azcue.



Carrera llegaba el sábado por la noche de Valencia donde quedó cuarta en la Copa de la Reina con su equipo tras marcarse un 1.500 m en 4:36. A pesar de la sobrecarga, dejó atrás a Pacha en la última vuelta, que cruzó la meta con una ventaja de 16 segundos sobre Nuria Rodríguez. Antes, corrieron las promesas de los Juegos Deportivos de Navarra. En total, 700 personas participaron en el circuito de Los Llanos, 200 en las categorías sub 20 y absolutas.

Nagore: “Estoy en un buen momento”



Por si quedaba alguna duda, Nagore ya tiene el salvoconducto para el Campeonato de España. “Era el objetivo, el nacional. Este era un trámite y para pasarlo había que demostrarlo. No ha sido fácil. Cada vez hay más nivel en esta prueba. Está llegando gente joven muy fuerte”, apuntó Nagore que este año se estrena como miembro del Grupoempleo Pamplona Atlético. “Me he encontrado muy bien desde el inicio de la carrera y el día ha acompañado. Todo ha sido favorable”.



Javier Nagore está a pleno rendimiento. “Estoy en buen estado de forma”, señaló el corredor que a finales de febrero disputará el Campeonato de España de pista cubierta. “Estoy muy contento con las sensaciones”. En Estella, salió formando parte de un grupo que se fue disolviendo con los metros.



Como anécdota, Javier Nagore pensaba que la carrera terminaba en la tercera vuelta y no en la cuarta. Incluso saludó a los pequeños que observaban la competición creyendo que eran sus últimos metros. “Ya me extrañaba que me hubiera ido tan fácil”, bromeó. A pesar del lapsus, supo controlar la velocidad y mantener la distancia con Boualame y su compañero Ayrton Azcue.

Carrera: “Me han sobrado los últimos 200 metros”

La corredora del Grupoempleo Pamplona Atlético Alicia Carrera recuperaba el aliento tras cruzar la línea de meta. El cansancio acumulado tras disputar el día anterior la Copa de Reina, el viaje de vuelta desde Valencia y los 7.200 metros de Los Llanos, pasaron factura. “Llegué a casa a las dos de la mañana y a las diez estaba de camino a Estella. Ha sido una paliza, pero estoy muy contenta porque no sabía cómo me iba a encontrar”.



Al finalizar la prueba, Alicia Carrera se tumbó en el césped, por el agotamiento, pero en pocos minutos la atleta se recompuso. La sobrecarga en las piernas casi pasa factura a la corredora cascantina en el último tramo del circuito estellés. “Me han sobrado los últimos doscientos metros”, reconoció. “He dejado atrás a Vanesa Pacha en la última vuelta. No me esperaba sacarle tanta distancia”, declaró sorprendida Alicia Carrera.



El circuito de Los Llanos no era, hasta ahora, uno de los favoritos de la corredora. “En Estella, siempre había corrido fatal. Es un cross rápido y en largas distancias me cuesta más. Estoy muy contenta”, reiteró la corredora que obtiene con el triunfo el pase directo al nacional.

