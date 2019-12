Marcos Yániz y Jihad Essoubai ganan en la San Silvestre de Estella

Actualizada 31/12/2019 a las 16:18

El Capitán América apareció este martes en Estella para exhibir sus poderes de superhéroe en la octava edición de la San Silvestre que organiza el Centro de Rehabilitación Psicosocial Ordoiz (CRPS) con el apoyo del Club Atlético Iranzu. El corredor pamplonés Marcos Yániz Pejenaute se disfrazó de este personaje de Marvel Comics para estrenarse en la cita navideña que disputaron, entre todas las categorías, 500 participantes.

El disfraz no le dio a Yániz los superpoderes que esperaba. “No han sido suficientes porque he terminado agotado”, bromeaba antes de la entrega de premios. “Pero estoy muy contento. La San Silvestre de Estella es una de las más festivas y divertidas que hay en la zona y me animé a venir disfrazado. Es la primera vez que la corro”.

El atleta marcó el ritmo desde en inicio de carrera. El estellés Rubén Juániz (9:47), ganador de varias ediciones, intentó seguirle hasta el final. “Ha apretado en el último tramo y ya ha sido imposible alcanzarle. Esta muy fuerte”, reconoció el subcampeón tras el paso por meta. En tercer lugar, quedó Julen Andueza Valencia (9:57).

En féminas, la corredora del Iranzu, Jihad Essoubai El Idrissi (11:06), revalidó el titulo conseguido el año pasado al imponerse a sus perseguidoras Ainara Alcuaz (11:25) y Jennifer López-Roso Ríos (11:30).

Los corredores salieron a las 11.45 horas del paseo de la Inmaculada para completar un circuito de unos 3.200 metros que cruzó el barrio monumental de la ciudad hasta el puente de la cárcel para volver al centro por Ruiz de Alda. Un recorrido urbano y rápido que algunos participantes lo realizaron en cuadrillas y disfrazados. Entre ellos, un grupo de amigos que se visitó de rebaño para seguir al pastor, que les marcó el paso hasta la meta.

EN TIEMPO REAL

Como novedad, este año, los participantes de la prueba absoluta pudieron comprobar su marca en tiempo real gracias a un sistema cronometrado por chip que instaló la Federación Navarra de Atletismo en la línea de salida. Los resultados se publicaron al instante en la web del Club Atlético Iranzu

Antes de la salida absoluta, se celebraron las carreras infantiles. En prebenjamín femenino ganó Carla Mazzucco y Martín Montero; y en benjamín, Iris Arce y Hugo Laínez. En categoría alevín, se impusieron Susana González y Mateo Jiménez y, en infantil, Naikari López y Ataun Vicente.

