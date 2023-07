Reto del Ebro..., y del Cierzo

El estellés Héctor Ayucar (Club Tri Ur Gazia) y la pamplonesa Nuria Rodríguez (Hiruki-Valle de Egüés) se proclamaron este domingo campeones de Navarra de Triatlón Sprint en la prueba Reto del Ebro celebrada en Tudela bajo la organización de la SDR Arenas.

El ganador absoluto fue el neozelandés Christian Davey, quien completó los tres sectores de la prueba (750 metros de natación, 22 km en bicicleta y 5 km de carrera a pie) en un tiempo de 1 hora, 4 minutos y 48 segundos.

Fueron 106 los triatletas participantes en una cita que se distinguió por unas temperaturas que rozaron los 30 grados y por unas intensas rachas de viento que dificultaron el paso de los participantes por cada uno de los sectores.

“Esto parecía una lucha contra los elementos”, bromeó el campeón navarro Héctor Ayucar, muy satisfecho con su victoria, “porque había venido a probar, y me voy como campeón”. El de Estella quedó segundo en la categoría Absoluta por detrás de Davey y por delante del también neozelandés Reeve Dooney. “Vi a ambos la semana pasada compitiendo en San Sebastián y sabía que no tenía muchas opciones de victoria, pero he logrado colarme entre los dos y me voy muy contento”, dijo Ayucar.

RODRÍGUEZ, REINA ABSOLUTA

Así como la resolución de la prueba masculina estuvo en menos de un minuto de diferencia entre los tres primeros, la femenina tuvo una clara vencedora con Nuria Rodríguez como reina absoluta.

La pamplonesa marcó un crono de 1 hora, 15 minutos y 45 segundos, superando con solvencia a la riojana Rocío Marín Marín (1:23:44) y a la navarra del Triatlón Antsoain Ainhoa Pinto López de Goicoechea (1:26:39), segunda y tercera de la prueba Absoluta, respectivamente.

Rodríguez volvió a inscribir así su nombre en la prueba tudelana, tal y como lo hizo por última vez en 2019. “Llevo años sin competir y ahora he vuelto para ir retomando la marcha, con lo que volver a ganar en Tudela ha sido una grata sorpresa”, explicó a la vez que destacó de forma positiva el cambio de recorrido del sector a pie, que no pudo realizarse a lo largo del paseo del Prado, al estar construyéndose el Corredor Verde. Así, el sector discurrió por la calle Terraplén y la Mejana, para regresar por estos mismos lugares hasta la meta del paseo de Pamplona.