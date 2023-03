Cizur Menor reúne a casi 800 corredores en su primera Gladiators Day

En París será una de las disciplinas que formarán parte del pentatlón moderno de los Juegos Olímpicos de 2024. La modalidad más explosiva de las carreras de obstáculos (OCR), los 100 metros, conocida anteriormente como prueba Ninja, será olímpica el próximo año.

Pasos por tablas inclinadas o steps, zonas de equilibrio, cuerdas, anillas, mover bolas de 12, 15 y 20 kilos, superar estructuras colgantes, tablas irlandesas y, como broche final, superar una rampa. Todo ello a la máxima velocidad posible en un duelo directo con otros rivales que, este fin de semana, la Gladiators Day ha llevado a Cizur Menor en la primera edición de esta prueba de la Liga Nacional de OCR y que fue clasificatoria para el próximo Europeo, por lo que los seis mejores en la localidad navarra -Adrián Puig y Bea Rubio fueron los más rápidos, compartiendo podio con Samu Torres y Álvaro Puerma en categoría masculina y con Andrea Azkune e Irati Beorlegi en la femenina- competirán por el título continental.

Antes de esa nueva modalidad olímpica, la Gladiators Day -que reunió en total a cerca de 800 inscritos (un centenar de ellos infantiles)- se estrenó en Cizur este sábado 4 de marzo por la mañana con las pruebas de relevos -el Ultimate canario y ‘Girls of the North’ se hicieron con los triunfos absolutos- y las pruebas no competitivas para niños, en la que los más jóvenes pudieron afrontar algunas de los obstáculos de la prueba Ninja junto a las piscinas de la localidad.

La jornada del sábado, que incluyó un posterior concierto, tuvo continuidad este domingo 5 en una soleada mañana con las pruebas individuales, por parejas y por equipos, clasificatorias para el Campeonato de España que tendrá lugar en mayo en Zuasti, en un recorrido de 8 kilómetros que acercó a los corredores hasta Esquíroz y en el que tuvieron que superar una treintena de obstáculos.

Porteos, zonas en los que reptar por el suelo, rampas, cuerdas, muros y los siempre espectaculares combos de suspensión en los que los corredores deben ir agarrándose a presas distintos elementos para evitar tocar el suelo... fueron algunos de los que formaron parte esta vez de la pista americana. Y eso que la organización, dada la fría temperatura de la mañana, evitó el obstáculo acuático que iba a darse en un tramo fluvial.

Pau Nacenta -por delante de Rubén García y Adriá Puig- y Yessica Izquierdo -acompañada en el podio por Beatriz Rubio y Jessica Velasco- fueron los vencedores en categoría elite. En cuanto a la categoría Elite G-Day (Open) se impusieron David Manuel de Jesús y Diana López.

Los primeros puestos locales fueron para Francisco Javier Lavilla y Sara Yanguas.