Tudela corre por la inclusión

Los hermanos Iván y Leticia Acereda Pascual, naturales de Fitero y residentes en Tudela, fueron los ganadores en categoría masculina y femenina, respectivamente, de esta tradicional carrera abierta a personas con y sin discapacidad y que reunió en esta ocasión a alrededor de 550 participantes de todas las edades.

La plaza Alfonso I El Batallador fue el punto de salida y llegada de la prueba, que ofreció tres recorridos diferentes, de 300 a 6.000 metros, según la categoría. Como es habitual, la inscripción fue gratuita desde la categoría Sub-8 hasta Sub-16; y para las superiores el coste fue de 5 euros, recibiendo como obsequio una camiseta y una gorra. Además de los trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, hubo una mención especial, por su compromiso con la inclusión, para el colegio de Tudela y la Ribera que aportara más corredores. Un reconocimiento que recayó en el centro Compañía de María de la capital ribera.

UNA CARRERA "ESPECIAL"

Iván Acereda, de 31 años, se impuso por primera vez en esta carrera en la que tomó parte porque, según dijo, “había que venir a participar para apoyar esta causa y a Amimet, que lo hace tan bien”.

Acereda, que encabezó la prueba absoluta desde su inicio, señaló que ha practicado “atletismo a alto nivel” durante varios años, pero lleva tres sin competir por lesiones. “Por fin ahora estoy entrenando algo más que antes”, afirmó, al tiempo que reconoció que aunque no quiere “volver al atletismo” si le gusta participar en carreras como la de este domingo o La Vuelta a la Mejana de Tudela.

Para su hermana Leticia, por contra, este no fue su primer triunfo en esta prueba que calificó de “especial y bonita”. “Corremos por un valor muy importante, que es la inclusión. También me ha gustado que había mucha participación joven y femenina”, señaló. Leticia Acereda indicó que no pertenece a ningún equipo. “Corro siempre por libre. Desde pequeña hago deporte. De hecho es mi estilo de vida, mi motor y terapia. Desde redes sociales trato de lanzar este mensaje, porque a mí el deporte me hace estar bien”, apuntó.

Clasificaciones

​

Aabsoluta masculina



1. Iván Acereda



2. Iván Muñoz



3. Miguel Recasens



Absoluta femenina



1. Leticia Acereda



2. Verónica Sesma



3. María Mensat



Sub 18-20 masculina



1. Iker Morales



2. Juanma Gan



3. Jorge Díaz



Sub 18-20 femenina



1. Andrea Abadía



2. Lorena Martínez



3. Lorena Aliaga



Sub 16 masculina



1. David Benavente



2. Marcos Escribano



Sub 16 femenina



1. Irene Bombín



2. Silvia Lorente



3. Ainara Martín



Sub 14 masculina



1. Guillermo Sanz



2. Adrián Les



3. Íñigo Sicilia



Sub 14 femenina



1. Paula Fernández



2. María Lainez



3. Paulina Gil



Sub 12 masculina



1. Hugo Ramírez



2. César Germán Jacoste



3. Martín Alonso Pérez



Sub 12 femenina



1. Elsa Munilla



2. Osazuma Ogbemudia



3. Marina Utiel Buñuel



Sub 10 masculina



1. Leo Val Puyo



2. Enrique Tomás



3. Luis Jacoste Velázquez



Sub 10 femenina



1. Manuela Gares



2. Daniela Aguado



3. Daniela Pérez Navarro



Sub 8 masculina



1. Joel Rodríguez



2. Marc Salvatierra



3. Daniel Abad



Sub 8 femenina



1. Giovanna Jiménez



2. Silvia Uriarte



3. Laura Gamen



Discapacidad a pie masculina (federados)



1. Rafa Solís



Discapacidad a pie masculina (no federados)



1. Javier Agudiña



2. Pablo de Castro



3. Roberto Pérez



Discapacidad a pie femenina (no federados)



1. María Martínez



2. Rebeca Escalante



Colegio con mayor participación



1. Compañía de María (Tudela)