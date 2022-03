Tudela no autoriza la media maratón Estela Navascués

La media maratón Estela Navascués, que lleva el nombre de la atleta olímpica tudelana, no se celebrará, tal y como se anunció, el próximo 22 de abril. En un comunicado, el Ayuntamiento explicó que denegó la autorización a la prueba tras no cumplirse los plazos y acciones precisas para tal autorización y que la propia Navascués "manifestó al Ayuntamiento no querer vincular este año su nombre a este proyecto que, por razones ajenas tanto a ella como al Ayuntamiento, no iba a desarrollarse tal y como se había planteado originalmente". Ante esta situación, el consistorio "tomó la decisión de apoyar el deseo de Estela Navascués". "Quedando la prueba desvirtuada en su esencia y abocada a no tener ni la repercusión ni la participación de ediciones anteriores y viendo los incumplimientos en la tramitación de la autorización, ésta se desestimó", añadió el Ayuntamiento en un comunicado en el que añadió que la empresa organizadora, Corredores Populares, fue informada de esta decisión. "El área de Deportes del Ayuntamiento de Tudela estará siempre del lado de los deportistas locales", reflejó.

El comunicado llegó después de que Corredores Populares anunciara en redes sociales que la prueba había sido cancelada. Tras lamentar "profundamente la nueva cancelación", aseveró que "no somos los organizadores de la prueba, nuestra labor es la de promoción digital y tramitación de las inscripciones online, por lo que queremos dejar claro que somos tan perjudicados como los propios corredores". Añadió que en los próximos días volverá, nuevamente, a realizar las devoluciones de los inscritos online en esta edición. "Los corredores que mantenían su inscripción desde el año 2020 deben contactar con la organización, que deberá encargarse de dichas devoluciones", señaló. Según su propia página web, había 88 inscritos e insistió en que "somos, como los corredores inscritos y los que iban a participar, perjudicados en nuestro trabajo y nuestra imagen".