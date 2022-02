Ezquerro y Gorricho triunfan en el regreso del cross de San Blas

El Cross San Blas de Lodosa volvió este sábado al circuito de La Tejería con un nuevo trazado, menos inexorable en cuanto al terreno, pero más exigente en cuanto a la velocidad. Las condiciones actuales del terreno, con menos desniveles, permitieron además que se diesen carreras muy veloces. El lodosano Ismael Ezquerro se impuso en casa. Aguantó el pulso en un grupo con otros cuatro corredores más en la primera de las tres vueltas al circuito, con un total de 4.050 metros.

Susana Esparza

En la segunda, Ezquerro, ya en cabeza, lideró el pelotón con Javier Magaña e Imanol Kamañes, del Hiru Herri, pisándole los talones, y dejando atrás, a un ritmo de 3:20, al resto de rivales. Un esprint en la recta final acabó designado el podio por centésimas. “Nos la hemos jugado todos a los últimos metros. El circuito nuevo tiene menos curvas, es más rápido, hemos corrido muy a gusto”, señaló Ezquerro.

En féminas, la victoria estuvo menos disputada. La atleta Ainara Gorricho, del Andosilla, lideró la competición desde la salida. “Es una carrera corta, pero muy intensa. El circuito me ha gustado, había tramos más difíciles, con viento en contra y dureza en el terreno. No me esperaba la victoria y estoy muy contenta”, declaró al cruzar la línea de meta.

El cross, con el que cada año el Club de Atletismo de Lodosa recuerda a su vecino Pedro Antonio Galilea, congregó, a mediodía, a un centenar de corredores en su decimotercera edición. Antes de la salida absoluta corrieron los participantes de las categorías inferiores, con 70 inscritos.