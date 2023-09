Antonio Lobato se disculpa por su "error" en la retransmisión de la Fórmula 1: "Algún día tenía que ser"

Antonio Lobato es, con la salvedad de Fernando Alonso y quizás Carlos Sáinz Jr., la cara más popular de la Fórmula 1 en España. Así, es normal que sus palabras tengan en ocasiones una gran repercusión. es, con la salvedad dey quizás., la cara más popular de la Fórmula 1 en España. Así, es normal que sus palabras tengan en ocasiones una gran repercusión.

Japón en Suzuka en el que Verstappen volvió a conseguir la victoria. En un vídeo que ha publicado en sus redes sociales, Lobato comienza diciendo: "Algún día tenía que ser". Así ocurrió este domingo cuando, tras la finalización del Gran Premio deenen el quevolvió a conseguir la victoria. En un vídeo que ha publicado en sus redes sociales, Lobato comienza diciendo: "Algún día tenía que ser".

A lo que se refiere el periodista es a que va a realizar un vídeo serio para aclarar lo que ocurrió durante el post del Gran Premio de Japón. "Cometí un error, pero fue por pura torpeza. Acabábamos de entrevista a Paul Monagan, que había sido camepón del mundo de constructores con Red Bull".

"Estaban hablando de la cantidad de títulos que tiene Paul Monagan y Toni Cuquerella y Pedro Martínez de la Rosa -comentaristas de DAZN- me empezaron a vacilar con que yo tenía más títulos que Paul Monagan", prosigue Lobato.

"Entonces, Cuquerella me dijo: '¡Que tiemble Adrian Newey!'", en referencia al considerado como el padre de los ingenieros en la Fórmula 1, con casi 80 grandes premios a sus espaldas.

Entonces, el periodista de DAZN explica que, intentando continuar la broma, replicó: "¡Que tiemble Michael Schumacher!". "No me arrepentí de nombrarle, porque era por buscar un referente de brillo histórico en la Fórmula 1, pero sí que pensé que tenía que haber nombrado a otra persona, no tenía que haber metido a Schumacher en este tono de broma".

Al darse cuenta de lo quizás inconveniente del ejemplo, Lobato explica que intentó corregirlo: "En ese momento me salió una frase con la que me paso de frenada, es una expresión que no es acertada y que fue algo así como: 'Michael Schumacher ahora no está para temblar'".

El periodista explica que no quiso hacer una broma. "Todos los que me conocen saben que yo nunca haría una broma con algo así. Pero estuve torpe pero yo mismo pensé que cómo podía haber dicho eso y pido perdón a quienes se sintieron ofendidos por esa frase".

Tras la repercusión que tuvo su comentario, Lobato asegura que tiene que aprender de todo esto. "Me fastidia ser impreciso y tengo que ser consciente de que ahí fuera hay gente que está esperando que cometas un error para tratar de hacerte daño".

"Intentaré cometer menos errores, pero a veces uno no puede evitarlo", concluye el informador.