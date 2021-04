El piloto francés Fabio Quartararo (Yamaha) ha firmado este domingo su segunda victoria de la temporada después de imponerse este domingo en la carrera de MotoGP del Gran Premio de Portugal, que le permite pasar a liderar el campeonato, mientras que el vigente campeón, el español Joan Mir (Suzuki), ha subido al podio y Marc Márquez (Repsol Honda) ha finalizado séptimo en su primera carrera tras nueve meses de ausencia por su lesión.

A pesar de su mala salida, el de Niza ha sabido remontar para volver a ponerse en cabeza en la vuelta 9, imponiendo desde entonces un ritmo endiablado que ninguno de sus rivales ha podido seguir; solo el español Àlex Rins (Suzuki) estuvo a punto de darle caza, pero su lucha se acabó al irse a la grava a falta de solo cinco vueltas.

Con ello, Quartararo conquista su segundo triunfo del año tras el de Doha para asaltar el liderato del Mundial, hasta hoy en poder de un Johann Zarco (Ducati) que se fue al suelo a falta de cuatro giros para el final.

De esta manera, 'El Diablo' encabeza la general de la categoría reina con 61 puntos, 15 puntos que el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), precisamente segundo este domingo por delante de Joan Mir. Mientras, el español Maverick Viñales (Yamaha) es tercero en el campeonato a 20 unidades de Quartararo.

También alegría, aunque por otro motivo, hubo en el box de Repsol Honda. El octocampeón del mundo Marc Márquez volvió a competir nueve meses después de romperse el húmero derecho; agotado y aun acusando dolores, el de Cervera entró en el garaje de su equipo entre aplausos y llorando de emoción después de ser séptimo -a 13 segundos de la cabeza-. La cruz, la retirada de Pol Espargaró por un fallo mecánico.

Tampoco le acompañó la fortuna a Àlex Rins (Suzuki), al que una caída a falta de solo cinco giros para el final le privó de alcanzar, a ritmo de vuelta rápida, a Quartararo; el incidente le hace caer hasta la séptima plaza de la general.

En cuanto al resto de españoles, Aleix Espargaró (Aprilia) firmó una meritoria sexta posición, mientras que Àlex Márquez (Honda) fue octavo tras su hermano, Maverick Viñales (Yamaha) terminó undécimo e Iker Lecuona (KTM) concluyó en el decimoquinto lugar.

