Valentino Rossi, positivo por coronavirus

Actualizada 15/10/2020 a las 20:43

El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi ha dado positivo por coronavirus, según ha confirmado él mismo a través de un comunicado público, y no correrá este fin de semana en el Gran Premio de Aragón, undécima prueba del Mundial de motociclismo.

El de Tavullia, que también se perderá la siguiente cita del Mundial, ha explicado que desde esta la mañana de este jueves, 15 de octubre, ha tenido síntomas. "Esta mañana me he levantado y no me encontraba bien. Los huesos me dolían y tenía un poco de fiebre. Llamé al médico de inmediato y me hicieron dos pruebas. La PCR rápida salió negativa, como el test que pasé el jueves. Pero la segunda, cuyo resultado me ha llegado esta tarde a las cuatro, es positiva desafortunadamente", indicó.

"Me entristece mucho no poder correr en las carreras de Aragón. Quisiera ser optimista y confiar, pero creo que para la segunda carrera en Motorland también será un 'no apto'", añadió el italiano, que está "triste y enfadado" por tener que perderse dos citas del campeonato.

En este sentido, Rossi dijo que ha "hecho todo lo posible para respetar las normas y el protocolo". "Aunque el test del jueves fue negativo, me autoconfiné en cuanto llegué de Le Mans. De todas formas, esto es lo que hay y no puedo hacer nada por cambiar la situación. Seguiré las instrucciones médicas y espero sentirme bien pronto", finalizó.