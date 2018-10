Márquez busca seguir ampliando su ventaja

Actualizada 03/10/2018 a las 11:44

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) viaja al nuevo trazado "Chang Internationl" de la localidad tailandesa de Buriram con el claro objetivo de intentar ampliar su ventaja en la clasificación provisional del mundial de MotoGP, en la que ahora cuenta con 72 puntos sobre su inmediato perseguidor, el italiano Andrea Dovizioso.



Y no es un objetivo descabellado puesto que si en algo es especialista Marc Márquez es en rendir a un alto nivel en los trazados nuevos por su facilidad de aprendizaje, lo que sin duda lo convierte, además de por su condición de líder de la clasificación provisional del mundial, en uno de los claros favoritos al triunfo en un trazado que será una incógnita absoluta para todos. No obstante el "Chang International" no será ese "gran desconocido", puesto que todos los equipos realizaron unos entrenamientos en ese trazado en el mes de febrero, en los que destacó el español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), quien muy lejos de España podría luchar por su primera victoria de la temporada y la digna recompensa en su adiós a la competición activa.



El trazado tailandés "Chang International" se inauguró en 2014, tiene un recorrido de 4.554 metros y se encuentra a unos 400 kilómetros al este de Bangkok; desde 2015 alberga una carrera puntuable para el Campeonato del Mundo de Superbike y en este mes de octubre se encuentra en plena temporada de monzones en la zona, lo que hará que el tiempo sea muy cambiante y que exista una alta probabilidad de lluvia, aunque inicialmente todas las previsiones hablan de sol y altas temperaturas durante todo el fin de semana. En cualquier caso las condiciones serán iguales para todos y partiendo de esa premisa y del hecho de que el piloto de Repsol Honda suele ser muy rápido en su adaptación a los nuevos trazados, le confiere una pequeña ventaja respecto a sus competidores, entre los que nuevamente destacaran los pilotos de Ducati, tanto el italiano Andrea Dovizioso como el español Jorge Lorenzo.



En el caso de Jorge Lorenzo sus condiciones físicas, tras la lesión sufrida al caer en la vuelta inicial del Gran Premio de Aragón, pueden mermar su rendimiento y no será hasta llegar allí, a Buriram, cuando reciba la autorización médica para correr o al menos probarse para conocer en qué condiciones se encuentra en el proceso de recuperación de la fractura que sufrió en el pie derecho. No es la primera vez que el triple campeón del mundo de MotoGP corre un gran premio poco tiempo después de haberse lesionado o sometido a una intervención quirúrgica, pero en condiciones normales su rendimiento no le debiera permitir luchar por la victoria.



Por contra, su compañero de equipo, Andrea Dovizioso, es quien más opciones tiene de plantar cara a Marc Márquez, ya que al manillar de su Ducati Desmosedici GP18 ha logrado tres victorias en la presente temporada. Dovizioso, quien se encuentra en perfectas condiciones físicas tendrá como gran objetivo, un gran premio más, restar puntos a la ventaja con la que cuenta en la provisional del mundial el piloto de Repsol Honda, quien de salir victorioso en Tailandia podría llegar a la siguiente cita, en Japón, con opciones matemáticas de proclamarse campeón del mundo de MotoGP por quinta vez. Una vez más la gran duda serán los pilotos oficiales de Yamaha, el italiano Valentino Rossi y el español Mavercik Viñales, quienes ya protagonizan la peor racha de la historia del fabricante de Iwata en la categoría reina del motociclismo mundial, en donde no ganan desde la carrera de Holanda del pasado año con Valentino Rossi.



Y, lo peor del caso, es que no parece que exista posibilidad de reacción en lo que queda de campeonato pues tanto Rossi como Viñales comenzaron a ver "lo que se les venía encima" ya en aquellos entrenamientos de Buriram, en los que se vieron relegados por primera vez a las posiciones que en más de una ocasión al ocupado a lo largo del año, décimo y duodécimo, respectivamente. Aquellos entrenamientos y su progresión durante la temporada, permite ser optimistas, por contra, a los pilotos oficiales de Suzuki, el español Alex Rins y el italiano Andrea Iannone, como también al francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) y el inglés Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), quienes destacaron entonces y, por su posición en la clasificación provisional del mundial, podrían hacerlo ahora también.



Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP17) o los hermanos Aleix (Aprilia RS-GP) y Pol (KTM Rc 16) Espargaró, tendrán otro objetivo, el de luchar por acabar en el "top ten", entre los diez primeros, para dar un paso adelante en su evolución a lo largo de una temporada que les ha resultado complicada por muy diversos motivos, técnicos para unos y físicos para otros. Un gran premio más, Jordi Torres ocupará la plaza del lesionado "Tito" Rabat en el equipo Avintia sobre la Ducati Desmosedici GP16, pero en esta ocasión ya con la experiencia previa de haber rodado con una MotoGP que empieza a conocer y con la ventaja de que como piloto de Superbike ha rodado los cuatro últimos años en el circuito de Buriram.

