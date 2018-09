Márquez: "Aragón será especial, es la primera vez que me dedican una curva"

Actualizada 18/09/2018 a las 12:55

El piloto de Moto GP Marc Márquez ha confesado que este año la carrera en el Gran Premio de Aragón, uno de sus "circuitos favoritos", será "especial" porque "es la primera vez" que le dedican una curva. "El de Aragón es uno de mis circuitos favoritos. Tengo ganas de correr delante de los aficionados de casa y este año será especial, porque será la primera vez que un circuito me dedique una curva", ha manifestado Márquez en declaraciones difundidas por Repsol.



El ilerdense acumula cuatro victorias en el trazado aragonés: una en Moto2 (2011) y tres en MotoGP (2013, 2016 y 2017). Márquez, que encabeza la clasificación mundial, es consciente de su ventaja sobre el italiano Andrea Dovizioso, al que saca veintisiete puntos, pero ve necesario "seguir trabajando duro". "El año pasado llegamos empatados a puntos en el Mundial, pero esta temporada tenemos ventaja. Esto no significa que esté terminado, al contrario, debemos seguir trabajando duro, porque las Ducati son rápidas y consistentes en todas las pistas".



Su compañero de equipo Dani Pedrosa, que ganó el Gran Premio aragonés en 2012, comparte también su alegría. "Siempre disfruto al ir a Aragón, como cada vez que corro delante de los aficionados de casa. También me gusta el circuito; he logrado buenos resultados allí en el pasado y sería bueno lograr otro", comentó para Repsol.

Selección DN+