Lando Norris será el compañero de Carlos Sainz en McLaren en 2019

El joven piloto inglés Lando Norris, de 18 años, será el compañero de Carlos Sainz en McLaren a partir de la próxima temporada, según ha anunciado el equipo británico.

McLaren is delighted to announce that @LandoNorris will complete the team’s driver line-up for the 2019 season. #Lando19 https://t.co/aNndtP3WQE



McLaren tendrá un dúo de pilotos completamente remozado en 2019. Tras la marcha de Fernando Alonso y el fichaje de Carlos Sainz, este lunes se confirmó la marcha del belga Stoffel Vandoorne y el ascenso de Norris, actual piloto reserva del equipo y que ya rodó en sesiones libres de los recientes grandes premios de Bélgica e Italia. Su compañero ya le ha dado la bienvenida en redes sociales.

Congrats @LandoNorris on becoming an f1 driver next year with @McLarenF1 . Should I welcome you or should we welcome each other to the team...?Anyway lets get after it next year! pic.twitter.com/yL5xgi0x2p